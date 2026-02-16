King & Prince±ÊÀ¥Î÷¡¢°ËÆ£·òÂÀÏº¤È¤Î6Ç¯¤Ö¤ê¶¦±é¤Ï¡È¥Ð¥Á¥Ð¥Á¡É¡ÖÀ®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤Ï¸«¤»¹ç¤¨¤¿¤«¤Ê¡×
¡¡King ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¡Ê27¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡Ù¡Ê3·î27Æü¸ø³«¡ËÀ½ºîÊó¹ð²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿°ËÆ£·òÂÀÏº¤È¤Î¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ü³Ê¤¬¤¤ì¤¤¡Ä¡ª¥·¥Ã¥¯¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿±ÊÀ¥Î÷
¡¡ËÜºî¤Ç±ÊÀ¥¤Ï¡¢°ËÆ£¤È±Ç²è¡Ø¼åÃî¥Ú¥À¥ë¡Ù°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ø¼åÃî¥Ú¥À¥ë¡Ù¤Ç¤ÏÆ±¤¸¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Éô¤ÇÀÚâøÂöËá¤¹¤ëÃç´Ö¤ò±é¤¸¤¿¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Ï°ËÆ£±é¤¸¤ëÍÅ¸Ñ¡¦¸Ì·îàöÂÀ¤È¤ÏÂÐÎ©¤¹¤ë´ÖÊÁ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µ×¡¹¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤¤¤È¤±¤ó¤È¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¼åÃî¥Ú¥À¥ë°Ê¹ß¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤Ï¸«¤»¹ç¤¨¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡MC¤«¤é¡Ö¤Ç¡¢»£±ÆÆþ¤ë¤È¡È¥Ð¥Á¥Ð¥Á¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤òµ¤¤Ë¤·¤ÆÀ¾ËãÈþ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡¢¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¤ªËÏÉÕ¤¤ò¤â¤é¤¦¤È¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¤½¤³¤â¸«¤É¤³¤í¤Î1¤Ä¤«¤Ê¤È¡×¤È¤Ë¤ä¤ê¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Î¸¶ºî¤Ï¡¢2020Ç¯¤è¤ê´©¹Ô¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¥¯¥ì¥Ï»á¤Î¾®Àâ¡£21Ç¯¤è¤êÅÅ»Ò»¨»ï¡Önoicomi¡×¤Ë¤ÆÉÙ³ß¤¸¤å¤ó»áºî²è¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢¤¢¤ä¤«¤·¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤¢¤ä¤«¤·¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¡Èµ´¡É¤È¡¢²ÈÂ²¤«¤é°¦¤µ¤ì¤º¤Ë°é¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Î¾¯½÷¤¬±¿Ì¿Åª¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¿¿¼Â¤Î°¦¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£±ÊÀ¥¤Ïµ´Î¶±¡²È¤Î¼¡´üÅö¼ç¡¦µ´Î¶±¡ÎèÌë¡Ê¤¤ê¤å¤¦¤¤¤ó¡¦¤ì¤¤¤ä¡ËÌò¤Ç¡¢ËÜ³Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼±Ç²è½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£µÈÀî¤Ï¡¢µ´¤Ë²Ö²Ç¤È¤·¤Æ¸«½é¤á¤é¤ì¤ëÊ¿ËÞ¤Ê½÷»ÒÂçÀ¸¡¦Åì±ÀÍ®»Ò¡Ê¤·¤Î¤Î¤á¡¦¤æ¤º¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¡¢µÈÀî°¦¡¢ÃÓÅÄÀé¿Ò´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
