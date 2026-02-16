¡Úµð¿Í¡ÛºäËÜÍ¦¿Í¤¬¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤Çº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇÊü¤Ä¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡ÖÁö¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤¬ºòÇ¯¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡×
¡¡µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£±£¶Æü¤Ë¡¢²Æì¡¦ÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤Ë»²²Ã¡££²ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¤Ï±Ô¤¤º¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢µå¾ìÁ´ÂÎ¤¬Âç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢½é¤á¤Æ¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤ÈÂÐÀï¡££ÇÅÞ¤ÏàÍÄ¤Ê¤¸¤ßÂÐ·èá¤ò¸ÇÂÃ¤ò°û¤ó¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¡¢ºäËÜ¤ÏÅÄÃæ¾¤Î½éµå¤òÂª¤¨¤ë¤âÃæÈô¡£àÍÄ¤Ê¤¸¤ßÂÐ·èá¤ÏÇØÈÖ¹æ£±£±¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï³ÚÅ·¤«¤éµð¿Í¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¡£ÇØÈÖ¹æ£¶¤Ï±¦ÏÓ¤ÎÅê¤¸¤¿£²µåÌÜ¤ò¸«Æ¨¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»×¤¤¤¤ê°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬º¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢µå¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È»ØÅ«¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¡¢à¤ªº×¤ê¥à¡¼¥Éá¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊºäËÜ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢ÆóÎÝ¸åÊý¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¤È¤«¤â½À¤é¤«¤¯¤È¤Ã¤Æ¾õÂÖÎÉ¤µ¤½¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡¢¡ÖÁö¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤¬ºòÇ¯¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ø¤ª¤Ã¤«¤Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡Ù¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÊ§¿¡¤·¤ÆÁö¤ë½ÐÎÏ¤â¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¾õÂÖ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í£²£°Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëºäËÜ¡£¤è¤ê°ìÁØÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢³«Ëë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£