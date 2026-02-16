¾±»ÊÃÒ½Õ¡¢ºÊ¡¦Æ£ËÜÈþµ®¡õÌ¼¤¿¤Á¤«¤é¤Î¼êºî¤ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ø³«¡Ö¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Çºá°´¶Ìµ¤·¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/16¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÉÊÀî¾±»Ê¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¤¬2·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤äÌ¼¤¿¤Á¤«¤é¤Î¼êºî¤ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û3»ù¤Î¥Ñ¥Ñ·Ý¿Í¡ÖËÜ³ÊÅª¡×À¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ê¤ÉºÊ¡õÌ¼¤¿¤Á¤«¤é¤Î¼êºî¤ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó
¾±»Ê¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼ Á´ÉôÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢À¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥±¡¼¥¤ä¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥Ã¥¡¼¤¬À¹¤é¤ì¤¿¤ª»®¤òÎ¾¼ê¤Ë¤·¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀ¸¥Á¥ç¥³¥±¡¼¥¤Ï¥«¥«¥ª72¡ó¤é¤·¤¯ ¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Çºá°´¶Ìµ¤·¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥±¡¼¥¤Ø¤Î´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¡¢²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤ÉÊ£¿ôËç¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖËÜ³ÊÅª¡×¡Ö´ò¤·¤½¤¦¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾±»Ê¤Ï¡¢2009Ç¯¤ËÆ£ËÜ¤È·ëº§¡£2012Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢2015Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢2020Ç¯¤Ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¾±»ÊÃÒ½Õ¡¢²ÈÂ²¤«¤é¤Î¼êºî¤ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÈäÏª
¢¡¾±»ÊÃÒ½Õ¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
