¥«¡¼¥ê¥ó¥°Æü´ÚÀï¤ÎÃæ·ÑÃæ¤ËÆüËÜ¹ñ´ú¤¬10ÉÃÉ½¼¨¡Ä´Ú¹ñÃæ·Ñ¶É¤¬¸ø¼°¼Õºá¡Ö»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡Û
Æü´ÚÀï¤Î¾¡Íø¥à¡¼¥É¤Ï¡¢»î¹çÃæ¤Î¿®¤¸¤¬¤¿¤¤ÊüÁ÷»ö¸Î¤Ç°ìÊÑ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¹ñ´ú¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥ß¥¹¤¬È¯À¸¤·¡¢Ãæ·Ñ¤·¤¿´Ú¹ñJTBC¤¬¸ø¼°¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜÁûÁ³¡Ä¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñÈþ½÷
2·î16Æü¡¢JTBC¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¹ðÃÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î´ÚÆüÀïÀ¸Ãæ·Ñ¤ÎÅÓÃæCMÁ÷½Ð¤Î²áÄø¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñ´ú¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬¹¹ð²èÌÌ¤Ë°ì»þÅª¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¹¹ð½ªÎ»Ä¾¸å¤ËÃæ·ÑÊüÁ÷Æâ¤Ç¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¬¡¢À©ºî¿Ø¤Î²á¼º¤Ë¤è¤ê»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´ÉÔÊØ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆ±ÍÍ¤Î»ö¸Î¤¬ºÆÈ¯¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÅÀ¸¡¤È´ÉÍý¤ò¤è¤ê°ìÁØÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢2·î15Æü¡¢´Ú¹ñ½÷»Ò¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÂåÉ½¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡¦¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¤È¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥í¥Ó¥óÂè5Àï¤Ç7-5¤È¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾¡Íø¤Ë¤è¤ê¡¢´Ú¹ñ¤Ï4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌäÂê¤Î¾ìÌÌ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤¬3-2¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¸åÈ¾¤ÎÂè6¥¨¥ó¥É¤òÁ°¤Ë¹¹ð¤¬Î®¤ì¤¿ºÝ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡£¹¹ð¤ÎÊüÁ÷Ãæ¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñ´ú¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬Ìó10ÉÃ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢JTBC¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ï¡Ö¹¹ðÃæ¤ËÍ½´ü¤»¤Ì¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬Á÷½Ð¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê²èÌÌ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Íý²ò¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
ÊüÁ÷¸å¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤äSNS¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÊüÁ÷»ö¸Î¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£°ìÉô¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï¡¢¹¹ð²èÌÌ¤ËÆüËÜ¤Î¹ñ´ú¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬Ä¹»þ´ÖÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌäÂê»ë¤·¡¢À©ºî¿Ø¤Î´ÉÍýÂÎÀ©¤Î´Å¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ç¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤òÆÈÀêÃæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤ëJTBC¤Ï¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×·è¾¡¤Ç¡¢17ºÐ¤Î¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó¤¬90.25ÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡È´Ú¹ñ»Ë¾å½é¤ÎÀã¾å¶¥µ»¡¦¶â¥á¥À¥ë¡É¤Î½Ö´Ö¤â¥á¥¤¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÊüÁ÷¤Ç¤¤º¡¢¤¹¤Ç¤ËÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£