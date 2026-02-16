MEGUMI¡¢Netflix¤ÈÊ£¿ôÇ¯ÆÈÀê·ÀÌó ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÊ£¿ôºîÉÊ¤òÊÂ¹Ô¤Ç´ë²è
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/16¡ÛNetflix¤Ï¡¢Ê£¿ôÇ¯¤ËÅÏ¤ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎMEGUMI¤È¡¢¿·ºî¤Î¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥É¡Ê¡È¶Ú½ñ¤¤Î¤Ê¤¤Êª¸ì¡É¡ËºîÉÊ¤òÊ£¿ôÀ©ºî¤·¡¢ÆÈÀêÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û44ºÐÈþ¿Í½÷Í¥¡¢SEXYÈþµÓ¥¹¥é¥ê
¼«¿È½é¤Î¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¡Ê25¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¡×¤È¡ÖÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡×¤È¤¤¤¦°Û¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò´ë²è¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢ÇÛ¿®Ä¾¸å¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë½µ´ÖTOP10¡ÊÈó±Ñ¸ì¥·¥ê¡¼¥º¡Ë½éÅÐ¾ì8°Ì¤ò³ÍÆÀ¡Ê½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Á14Æü¡Ë¡£ÆüËÜÈ¯¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëNetflix½µ´ÖTOP10¡Ê¥·¥ê¡¼¥º¡ËÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¹ñ³°¤Ç¤âÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤ÇµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëNetflix ½µ´ÖTOP10¡Ê¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤Ç¡¢4½µ´ÖÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¤È¤·¤Æ´û¤ËÈ¿¶Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼MEGUMI¤Ë¤è¤ëNetflix¤Î¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¤Ï¡¢Ê£¿ôËÜÊÂ¹Ô¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼MEGUMI¤ÈNetflix¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¿ÍÀ¸¤ä¡¢À¸¡¹¤·¤¤´¶¾ð¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¡¢¶Ú½ñ¤¤Î¤Ê¤¤Êª¸ì¡È¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥É¡ÉºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ØÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
º£²ó¤Î·ÀÌóÄù·ë¤ËºÝ¤·¤ÆMEGUMI¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Netflix¤µ¤ó¤«¤é¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤òÀ©ºî¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤ÎËÜ²»¤ä¾×Æ°¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸¤Î½Ö´Ö¤Ë¿¨¤ì¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¿Í¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ê¤Î¤À¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¿´¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹¡¢Âç¤¤ÊÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àµ²ò¤¬Ìµ¤¤»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤äÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¤ÎÆ°¤¤òÃúÇ«¤Ë¤¹¤¯¤¤¾å¤²¡¢¤½¤ÎÂº¤µ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤½¤Î½Ö´Ö¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡× ¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Netflix¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉôÌç¥Ð¥¤¥¹¡¦¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤ÎºäËÜÏÂÎ´»á¤Ï¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î´¶¾ð¤ò¶¯¤¯ÆÍ¤Æ°¤«¤¹¤³¤È¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢»ä¤¿¤ÁNetflix¤¬Æü¡¹ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤Î¥é¥Ã¥·¥å±ÇÁü¤òÇÒ¸«¤·¤¿»þ¡¢MEGUMI¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹Âè1ºîÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤À¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âºÇÂ®¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÀ©ºî·èÄê¤Ë»ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Î¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÀìÂ°·ÀÌóÄù·ë¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢MEGUMI¤µ¤ó¤¬ÀÚ¤ê¼è¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î»ëÅÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Þ¤À¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤¹¤ë°µÅÝÅª¤ÊºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û44ºÐÈþ¿Í½÷Í¥¡¢SEXYÈþµÓ¥¹¥é¥ê
¢¡MEGUMI¡¢Netflix¤ÈÆÈÀê·ÀÌó
¼«¿È½é¤Î¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¡Ê25¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¡×¤È¡ÖÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡×¤È¤¤¤¦°Û¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò´ë²è¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢ÇÛ¿®Ä¾¸å¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë½µ´ÖTOP10¡ÊÈó±Ñ¸ì¥·¥ê¡¼¥º¡Ë½éÅÐ¾ì8°Ì¤ò³ÍÆÀ¡Ê½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Á14Æü¡Ë¡£ÆüËÜÈ¯¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëNetflix½µ´ÖTOP10¡Ê¥·¥ê¡¼¥º¡ËÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¹ñ³°¤Ç¤âÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤ÇµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëNetflix ½µ´ÖTOP10¡Ê¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤Ç¡¢4½µ´ÖÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¤È¤·¤Æ´û¤ËÈ¿¶Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡MEGUMI¡¢¡È¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥É¡ÉºîÉÊ¤òÀ©ºî
¸½ºß¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼MEGUMI¤Ë¤è¤ëNetflix¤Î¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¤Ï¡¢Ê£¿ôËÜÊÂ¹Ô¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼MEGUMI¤ÈNetflix¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¿ÍÀ¸¤ä¡¢À¸¡¹¤·¤¤´¶¾ð¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¡¢¶Ú½ñ¤¤Î¤Ê¤¤Êª¸ì¡È¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥É¡ÉºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ØÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
º£²ó¤Î·ÀÌóÄù·ë¤ËºÝ¤·¤ÆMEGUMI¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Netflix¤µ¤ó¤«¤é¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤òÀ©ºî¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤ÎËÜ²»¤ä¾×Æ°¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸¤Î½Ö´Ö¤Ë¿¨¤ì¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¿Í¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ê¤Î¤À¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¿´¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹¡¢Âç¤¤ÊÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àµ²ò¤¬Ìµ¤¤»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤äÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¤ÎÆ°¤¤òÃúÇ«¤Ë¤¹¤¯¤¤¾å¤²¡¢¤½¤ÎÂº¤µ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤½¤Î½Ö´Ö¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡× ¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Netflix¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉôÌç¥Ð¥¤¥¹¡¦¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤ÎºäËÜÏÂÎ´»á¤Ï¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î´¶¾ð¤ò¶¯¤¯ÆÍ¤Æ°¤«¤¹¤³¤È¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢»ä¤¿¤ÁNetflix¤¬Æü¡¹ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤Î¥é¥Ã¥·¥å±ÇÁü¤òÇÒ¸«¤·¤¿»þ¡¢MEGUMI¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹Âè1ºîÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤À¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âºÇÂ®¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÀ©ºî·èÄê¤Ë»ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Î¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÀìÂ°·ÀÌóÄù·ë¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢MEGUMI¤µ¤ó¤¬ÀÚ¤ê¼è¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î»ëÅÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Þ¤À¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤¹¤ë°µÅÝÅª¤ÊºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û