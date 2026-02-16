TWS¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÄ¾ÀÜ¡È¥Á¥ç¥³¼êÅÏ¤·¡É¡ª¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç´Å¤¤»×¤¤½Ð¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
TWS¤¬¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤è¤ê¤â´Å¤¤¤È¤¤á¤¤òÆÏ¤±¤¿¡£
2·î15Æü¡¢TWS¤Ï¥½¥¦¥ë¡¦À»¿åÆ¶¡Ê¥½¥ó¥¹¥É¥ó¡Ë¤Ç¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¥«¥Õ¥§¡Ö24/7 Chocolate House¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬Íè¾ì¼Ô¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÌµÎÁ¤ÇÇÛÉÛ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTWS¡¦¥É¥Õ¥ó¡¢¡ÈÊÑÁõ¤Ê¤·¡É¤ÇÅìµþËþµÊ
TWS¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥«¥Õ¥§¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¸á¸å¤Ë¤Ï¡¢¾ëÅì¶è¤ÎÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¡¢ÀµÂÎ¤òÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÇÛÉÛ¡É¤òÍ½¹ð¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¼þÊÕ¤Ë¤ÏTWS¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤è¤¦¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ä¹¤¤ÂÔµ¡Îó¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤ÎÀ¹¶·¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï42¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¤ËÄ¾ÀÜ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¼êÅÏ¤·¡¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó°¦¤ò¼¨¤·¤¿¡£
TWS¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢42¤Î³§¤µ¤ó¤ËÄ¾ÀÜ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤ªÅÏ¤·¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö´¨¤¤ÃæÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Î´Å¤¤»×¤¤½Ð¤¬³Ú¤·¤¤µ²±¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢TWS¤Ï2·î9Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØNice to see you again (Korean Ver.)¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢1½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë»æÈô¹Ôµ¡¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡ØNice to see you again (Korean Ver.)¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡Ù¤ò´Ú¹ñ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢ºÆ²ñ¤Î½é¡¹¤·¤¤¤È¤¤á¤¤òÅß¤ÎÀ¡¤ó¤ÀÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë´¶À¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø³«ÅöÆü¡Ê9Æü¡Ë¤Ë¤ÏMelon¡ÖHOT100¡×¤äBugs¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¾å°Ì·÷¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢Melon¡¢Genie Music¡¢Bugs¤Ê¤É¼çÍ×²»¸»¥µ¥¤¥È¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥È¡Ê2·î14ÆüÉÕ¡Ë¤Ç¤â¹¥À®ÀÓ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ö¿Íµ¤µÞ¾å¾º¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ö¿Íµ¤¾å¾º¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡×¤Ç¤Ï2°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë