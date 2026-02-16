ÇµÌÚºä46º´Æ£Íþ²Ì¡¢Â´¶È¤òÈ¯É½¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡×ºäÆ»¸¦½¤À¸»þÂå¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤Ä¤Å¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/16¡ÛÇµÌÚºä46¤Îº´Æ£Íþ²Ì¡Ê24¡Ë¤¬2·î16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£41ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Â´¶ÈÈ¯É½¤Ç¸ø³«¤·¤¿ÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È
º´Æ£¤Ï¡Öº£¤Ê¤é¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ´¤ò¸«¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Öº£Æü¤Ç¡¢ÇµÌÚºä46¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ6Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö»ä¤Ï¡¢41ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤ò¤â¤Ã¤ÆÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï2018Ç¯¤Î²Æ¡£ºäÆ»¸¦½¤À¸¤È¤¤¤¦Æ»¤ò·Ð¤Æ¡¢ÇµÌÚºä46¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ÃÆþÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖºäÆ»¹çÆ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Îº¢¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤È¤Ï¡¢¤â¤¦7Ç¯È¾¤Û¤É¤â¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿º´Æ£¡£¡Ö±ó²ó¤ê¤Ë¸«¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤ÎÆ»¤â¡¢3ºäÆ»¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¤È¤¤¤¦µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¡¢ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¤Ç¤âÍ·¤ó¤À¤ê¤¹¤ëÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈºäÆ»¸¦½¤À¸»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö»ä¤ÏÃæ¹âÀ¸¤Îº¢¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÆ´¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìó10Ç¯Á°¤«¤éÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¤¿Ì´¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤¢¤È¾¯¤·¤Î¤È¤³¤í¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄü¤á¤¤ì¤º¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÇµÌÚºä46¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿·¤·¤¤Ì´¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ð¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤ò¹ðÇò¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÁö¤êÂ³¤±¤ëÀ¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ´¶È¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â´¶È¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤é·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÆÃ¤Ë¤³¤Î1Ç¯¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²Æ¤â¡¢½©¤â¡¢Åß¤â²á¤´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿º´Æ£¡£¡ÖÃ¯¤«¤ÎÂ´¶È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿·èÃÇ¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ´¶È¤ò¸«Á÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤È¤â½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ´¶È¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¼þ°Ï¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÂ´¶È¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë³§¤µ¤ó¤È¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Àº´Æ£¡£¡Ö»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¡¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Ç¤½¤Ã¤È»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²¹¤«¤¤µ²±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤¸¤ã¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Á7Ç¯ÌÜ¤â¾¯¤·¤À¤±¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
2001Ç¯8·î9Æü¡¢´ä¼ê¸©½Ð¿È¡£2018Ç¯¤ÎºäÆ»¹çÆ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯¤ËÇµÌÚºä46¤Ë²ÃÆþ¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢32ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¿Í¤ÏÌ´¤òÆóÅÙ¸«¤ë¡×¤Ç½é¤ÎÁªÈ´Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö½÷¤ÎÍ§¾ð¤È¶ÚÆù THE MUSICAL¡×¤ÇÉñÂæ½é½Ð±é¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÉñÂæ¡Ö¥ª¥Ã¥É¥¿¥¯¥·¡¼ ¶â¹äÀÐ¤Ï½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î?¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ËÆâ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ´ë²è¤Ë¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
