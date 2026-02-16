¡ÖÉ¡¤¬C»ú¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤¿¡×NetflixÎø¥ê¥¢¡ØÃ¦½Ð¤ª¤Ò¤È¤êÅç¡Ù½Ð±é¼Ô¡¢É¡¼ê½Ñ¸å¤Î¶á¶·¤òÊó¹ð
UDT¡Ê´Ú¹ñ³¤·³ÆÃ¼ìÀïÎ¹ÃÄ¡Ë½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥·óÈþ½Ñºî²È¤Ç¡¢Netflix¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡ØÃ¦½Ð¤ª¤Ò¤È¤êÅç¡Ù¥·¡¼¥º¥ó4¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥æ¥¯¡¦¥¸¥å¥ó¥½¤¬¡¢É¡¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
2·î14Æü¡¢¥æ¥¯¡¦¥¸¥å¥ó¥½¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡ÖÀÞ¤ì¤¿É¡¤Î¼ê½Ñ¡¢½ÉÂê´°Î»¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢É¡¤ËÊñÂÓ¤ò´¬¤¤¤¿»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¥¯¡¦¥¸¥å¥ó¥½¡¢½÷À¶¦±é¼Ô¤È¡È¥Ù¥Ã¥É¶¦Í¡É
¥æ¥¯¡¦¥¸¥å¥ó¥½¤ÏºòÇ¯9·î¡¢¡Ö¿ôÆü´ÖÉÂ±¡¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢É¡¹ü¤¬ÀÞ¤ì¡¢¸ÝËì¤â4Ê¬¤Î3¤Û¤ÉÂ»½ý¤·¤¿¡£¤Ò¤¸¤Ë¤â¿å¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿¡£É¡¤Ï¶á¤¯¼ê½Ñ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¡¢Éé½ý¤Î¾õ¶·¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¥±¥¬¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î»î¹çÃæ¤ËÉé¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¥¯¡¦¥¸¥å¥ó¥½¤Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¼ê½Ñ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÉ¡¤¬C»ú¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢À°·ÁÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ºÆ·ú¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢Éé½ý¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢±ä´ü¤·¤Æ¤¤¤¿É¡¤Î¼ê½Ñ¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö³§¤µ¤ó¡¢°ÂÁ´¤Ë±¿Æ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é1¥«·î¤Ï±¿Æ°¤â¤Ç¤¤º¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡È³¨¥¹¥¿¥°¥é¥à¡É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢²óÉü´ü´ÖÃæ¤Ï±¿Æ°¤ò¹µ¤¨¡¢³¨¤ÎÀ©ºî¤ËÀìÇ°¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¥æ¥¯¡¦¥¸¥å¥ó¥½¤Ï¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡Ø¹ÝÅ´ÉôÂâ¡Ù¤äNetflix¡ØÃ¦½Ð¤ª¤Ò¤È¤êÅç¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØSweet Home ¡Ý²¶¤ÈÀ¤³¦¤ÎÀäË¾¡Ý¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡¦3¤ä¥É¥é¥Þ¡ØONE¡§¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
