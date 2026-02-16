³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±»Ï¤Þ¤ë¡¡Ì¾¸Å²°±ØÁ°¤Î²ñ¾ì¤Ïº®»¨¡¡Ì¾¸Å²°¹ñÀÇ¶É¤Ï¡Öe-Tax¡×¤ÎÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±
³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬16Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°¹ñÀÇ¶É¤Ï¼«Âð¤«¤é¿½¹ð¤Ç¤¤ë¡Öe-Tax¡×¤ÎÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
16Æü¤«¤é³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°±ØÁ°¤Î¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¯¤¢¤¤¤Á¡×6³¬¤Ë¤Ï³ÎÄê¿½¹ð²ñ¾ì¤¬³«Àß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³ÎÄê¿½¹ð²ñ¾ì¤Ç¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤Ï¡¢¹ñÀÇÄ£¤ÎLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ê¤É¤«¤é»öÁ°¤ËÆþ¾ìÀ°Íý·ô¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°Ãæ¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¸ÄÊÌ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿Ìó170¤Î¥Öー¥¹¤¬¤Û¤ÜËä¤Þ¤ë¤Û¤Éº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾¸Å²°¹ñÀÇ¶É¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Âð¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¿½¹ð¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Öe-Tax¡×¤ÎÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯Ê¬¤Î½êÆÀÀÇ¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Î´ü¸Â¤Ï¡¢3·î16Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
½»Âð,
Áòµ·,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Êè,
¥Û¥Æ¥ë,
³ùÁÒ,
ÃÖ¾²¹©»ö,
ÀÅ²¬,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹