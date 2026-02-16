¥¹¥Þ¥É¥ê¼Ò¡ß¾¾ËÜ¥Ø¥ë¥¹Ž¥¥é¥Ü¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¯Â¡¡¡È¥¹¥Þ¥É¥ê¡É¤ÇÄ¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¤Î·ÐºÑ³èÀ²½¤È·ò¹¯Áý¿Ê¤ò¿ä¿Ê
¥¹¥Þ¥É¥ê¼Ò¤Ï13Æü¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¾¾ËÜ¥Ø¥ë¥¹Ž¥¥é¥Ü(Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô)¤È¶¦Æ±¤Ç¡Ö¾¾ËÜ¥¹¥Þ¡¼¥È¥É¥ê¥ó¥¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÈ¯Â¤·¤¿¡£Î¾¼Ô¤Ï2024Ç¯¤«¤éÏ¢·È¤·¡¢¾¾ËÜ»ÔÆâ¤Î´ë¶È¤ä»ÔÌ±¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Å¬Àµ°û¼ò·¼È¯¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¾¾ËÜÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤È°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍÀ¤Î¤¢¤ë°û¤ßÊý¤òÃÏ°è¤Ë¹¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢¡È¥¹¥Þ¡¼¥È¥É¥ê¥ó¥¥ó¥°¡É¤òÀ¸¤«¤·¤¿³¹¤Å¤¯¤ê¤Ç¾¾ËÜ¤Î¿Í¡¹¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤È·ÐºÑ³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£
Æ±Æü¡¢¾¾ËÜ»ÔÌò½ê¤Ç¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«ºÅ¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¯Â¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤È¼è¤êÁÈ¤ß¤Î³µÍ×¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡È¥¹¥Þ¡¼¥È¥É¥ê¥ó¥¥ó¥°(¥¹¥Þ¥É¥ê)¡É¤Ï¡¢°û¤à¿Í¤â°û¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÂÎ¼Á¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼«Í³¤Ê°û¤ßÊý¤Î¤³¤È¡£¥¹¥Þ¥É¥ê¼Ò¤Ç¤Ï22Ç¯¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥É¥ê¥ó¥¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÈ¯Â¤·¡¢Å¬Àµ°û¼ò·¼È¯¤È¿·¤·¤¤°û¼ò¥«¥ë¥Á¥ã¡¼ÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î¹â¶¶Å°Ìé»á(¼Ì¿¿º¸)¤Ï¡ÖÅö¼Ò¤Ï22Ç¯6·î¤Ë½é¤Î¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í½ÂÃ«Ì¤Íè¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤é¤Ó¤Ë½ÂÃ«¶è¤È¡È½ÂÃ«¥¹¥Þ¡¼¥È¥É¥ê¥ó¥¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É¤òÈ¯Â¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï²æ¡¹¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Þ¥É¥ê¥Ð¡¼¤¬½ÂÃ«¶è¤Ë¤¢¤Ã¤¿´Ø·¸¤ÇÈ¯Â¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¾¾ËÜ»Ô¤Î¤è¤¦¤ËÎ¥¤ì¤¿¼«¼£ÂÎ¤ÈÁÈ¤à¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¾¾ËÜ»Ô¤Ë¤Ï»º´±³ØÌ±°å¡¢¤³¤ì¤¬Ï¢·È¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾¾ËÜ¥Ø¥ë¥¹Ž¥¥é¥ÜÍÍ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢»ÔÌ±¤Î·ò¹¯¤ÎÁý¿Ê¤ÈÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Þ¥É¥ê¤ÎÍýÇ°¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÈ¯Â¤ò·èÄê¤·¤¿¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¯Â¤Ë¤è¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿·¼È¯¡¢Íý²òÂ¥¿Ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾å¤²¡¢Âç³Ø¡¢¼ãÇ¯ÁØÏ¢·È¡¢¤µ¤é¤ËÌ±´ÖÏ¢·È¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¾¾ËÜ¥Ø¥ë¥¹Ž¥¥é¥Ü¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥É¥ê¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡Ö»ÔÌ±¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤äÀ¤Âå´Ö¤Î¸òÎ®Â¥¿Ê¤Î¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê°û¼òÊ¸²½(¥¹¥Þ¥É¥ê)¤ÎÉáµÚ¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢24Ç¯¤Ë¸øÉ½¤·¤¿°û¼ò¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¾¾ËÜ»Ô¤ò´Ñ¸÷¤¹¤ë¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï°û¼ò½¬´·¤Î¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í¤ä³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤â¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿°ûÎÁ¤ÎÉ¬Í×À¤òµó¤²¤¿¡£
º£²ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÈ¯Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»º´±³ØÌ±°å¤¬Ï¢·È¤·¡¢¾¾ËÜ»Ô¤Î¥Ð¡¼Ê¸²½¤È¡ÈÁªÂò¤Ç¤¤ë°û¤ßÊý¡É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢°û¼òÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º·ò¹¯¤È·ÐºÑ¤¬Áê¸ß¤Ë¹¥½Û´Ä¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤ËÆ³Æþ¤·¡¢¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤È·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢Å¬Àµ°û¼ò¥»¥ß¥Ê¡¼¤äÅ¬Àµ°û¼ò¤ò³Ø¤ÖÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«È¯Åª¤ÊÅ¬Àµ°û¼ò¤È²áÅÙ¤Ê°û¼ò¤ÎÍÞÀ©¤òÂ¥¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»º¶È¿¶¶½¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤ò¸ò¤¨¤¿°û¤ß¤Î¾ì¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ°Ê³°¤ÎÁªÂò»è¤òÄêÃå¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï»²²è´ë¶È´Ö¤Î¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ³«È¯¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
º£¸å¤ÏÅ¬Àµ°û¼ò·¼È¯¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î·ÑÂ³³«ºÅ¤Ë²Ã¤¨¡¢¾¾ËÜÂç³Ø¤È¶¨Æ¯¤Ç¡Ö¥¹¥Þ¥É¥ê¡×¤ò³¹¤Å¤¯¤ê¤ËÀ¸¤«¤¹»Üºö¤ò¹Í¤¨¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¡¢°û¿©Å¹¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¾¾ËÜ»Ô¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë³«È¯¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¾¾ËÜ»ÔÄ¹¤Î²é±ÀµÁ¾°»á(¼Ì¿¿±¦¡á¾¾ËÜ¥Ø¥ë¥¹Ž¥¥é¥ÜÍý»öÄ¹)¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥É¥ê¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤à¿Í¤â°û¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤â±ãÀÊ¤ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¶¦¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿·¤·¤¤À¸³èÊ¸²½¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢¤³¤Î¥¹¥Þ¥É¥ê¤òÀÚ¤ê¸ý¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·ò¹¯Áý¿Ê¤Î²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡È¤ª¼ò¤Î°û¤ßÊý¡É¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤È¡¢¤½¤·¤Æ¾¾ËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÁÍý¤Ë¹ç¤¦¿·¤·¤¤°û¤ßÊª¤òÉáµÚŽ¥³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï°û¿©¶È¤ä´ØÏ¢»º¶È¤Î¿¶¶½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï»º³Ø¤È¾¾ËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¡¢¾¾ËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÔÌ±¤Î·ò¹¯°Õ¼±¤Î¸þ¾å¡¢¤½¤·¤Æ³¹¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ò¼òÎà°ûÎÁÆüÊó¡¡2026Ç¯2·î16ÆüÉÕ¡Ó