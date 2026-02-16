¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡×¡ß¡Ö¿ýº²¡×¤è¤ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÀõÁÒÆ© ¤ª¤·¤´¤È¥¨¥Õ¥©ー¥È¥ì¥¹ Ver.¡×¤¬11·î¤ËÈ¯Çä
¡ÚÀõÁÒÆ© ¤ª¤·¤´¤È¥¨¥Õ¥©ー¥È¥ì¥¹ Ver.¡Û 11·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§19,800±ß
11·î È¯ÇäÍ½Äê
(C)2019 Soul Games, Inc. (C)2019 Yostar, Inc. All Rights Reserved.
¡¡Infinity Studio¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSSR FIGURE¡×¤è¤ê¡ÖÀõÁÒÆ© ¤ª¤·¤´¤È¥¨¥Õ¥©ー¥È¥ì¥¹ Ver.¡×¤ò11·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï19,800±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡×¤è¤ê¥Î¥¯¥Á¥ë¤Î¡ÖÀõÁÒÆ©¡×¤ò¡Ö¿ýº²¡×¥³¥é¥Ü¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¤ª¤·¤´¤È¥¨¥Õ¥©ー¥È¥ì¥¹¡×¤Î°áÁõ¤Ç1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥¹¥Þー¥È¤µ¤ÎÃæ¤Ë¼«Á³ÂÎ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëOL¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¡¢ÀõÁÒÆ©¤é¤·¤¤Æ©ÌÀ´¶¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃåÊø¤·¤¿¾åÃå¤ä¥¹¥«ー¥Õ¤ÎÉ½¸½¡¢¤¹¤é¤Ã¤ÈÄ¹¤¤µÓÀþÈþ¤Ê¤É¤âºÙ¤«¤¯Â¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥¢¥¯¥ê¥ëËã¿ýÇ×¡Ê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÉÕ¤¡Ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
ÀõÁÒÆ© ¤ª¤·¤´¤È¥¨¥Õ¥©ー¥È¥ì¥¹ Ver.
11·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§19,800±ß
¥¹¥±ー¥ë¡§1/7
¥µ¥¤¥º¡§H=210mm W=180mm L=180mm
(C)2019 Soul Games, Inc. (C)2019 Yostar, Inc. All Rights Reserved.
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.