ÈþÎØÌÀ¹¨ ¡ÖÊî»§¡×¤È¤Ï¡¢¸­¤¯¡¢»×¤¤¤ä¤ê¿¼¤¯¡¢Â¾¼Ô¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿ÍÊª¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤º¤Ï¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ëºÝ¡¢ÌïðÕÊî»§Áü¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯Èù¾Ð¤à¤³¤È¤«¤é

²Î¼ê¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÈþÎØÌÀ¹¨¤µ¤ó¤¬¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿´¤ò¾È¤é¤¹¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È½ñ¤ò¤ªÂ£¤ê¤¹¤ë¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù¤Ë¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¡ÖÈþÎØÌÀ¹¨¤Î¤´¤¤²¤ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¡££²·î¹æ¤Î½ñ¤Ï¡ÖÊî»§¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÈþÎØ¤µ¤ó¤Î½ñ¡ÛÊî»§¤È¤Ï¡¢¸¤¯¡¢»×¤¤¤ä¤ê¿¼¤¯¡¢Â¾¼Ô¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿ÍÊª¤Î¤³¤È
¿´¤Î½¤¹Ô¡áÊî»§¹Ô
Êî»§¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ÌïðÕÊî»§¤ä´Ñ²»Êî»§¤Ê¤É¤ÎÊ©Áü¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢ËÜÍè¡ÖÊî»§¡×¤È¤Ï¡¢Ê©¤Î¸ç¤ê¤òµá¤á¤Æ¿´¤Î½¤¹Ô¤ò¤¹¤ë¿Í¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤¦¤·¤¿À¸¤Êý¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¿´¤Î½¤¹Ô¤ò¤·¤è¤¦¤È»Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤¹¤Ç¤ËÊî»§¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¼ã¤¤º¢¡¢¶äºÂ¤Î¥·¥ã¥ó¥½¥óµÊÃã¡Ö¶äÇÃÎ¤¡×¤Ç²Î¤¤¡¢°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤Ë¤â¤«¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±À°¦¼Ô¤Ø¤Îº¹ÊÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¼«¿È¤ÎËý¿´¤¬Âç¤¤Ê¸¶°ø¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¤´±ï¤¬¤¢¤ê¡ÖÊî»§¡×¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÈþ½Ñ¹©·Ý²È¤ÎÀèÀ¸¤Ë¡¢Ä¹ºê¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¥Þ¥ê¥¢´Ñ²»Áü¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤Î½¤¹Ô¡áÊî»§¹Ô¤ò¤·¤ÆÀ¸¤Ä¾¤½¤¦¤È·è¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Êî»§¤È¤Ï¡¢¸¤¯¡¢»×¤¤¤ä¤ê¿¼¤¯¡¢Â¾¼Ô¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿ÍÊª¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤ÈÂ¾¼Ô¤Î¹¬¤»¤ò½Å¤Í¤Æ¹ÔÆ°¤·¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆü¡¹À¸¤¤ë¤Î¤¬¡¢Êî»§¹Ô¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ëºÝ¡¢ÌïðÕÊî»§Áü¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯Èù¾Ð¤à¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Êî»§¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡¡
¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢»ä¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤â¡¢Çº¤ß¤ä¶ì¤·¤ß¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤Ç¤â¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤í¤¤¤í¤Êº¤Æñ¤Ë½Ð¹ç¤¦¤â¤Î¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡£Êî»§¹Ô¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÀ¤¤Ç°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¤¤Ã¤È½¤¹Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üº£·î¤Î½ñ¡ÖÊî»§¡×