◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート女子500m(大会10日目/現地15日)

郄木美帆選手が今大会2つめとなる銅メダルをスピードスケートの女子500メートルで獲得。

最終レースが終わりメダル獲得が決まるとガッツポーズを見せる郄木選手。走ってコーチに向かって大ジャンプ、喜びを爆発させました。「前回のオリンピックは自分でもメダルの期待はしていなくていいレースできたなとは思っていたが、まさかメダル取れるとはという感じで過ごしていた中での銀メダル。今回は出るからにはメダル狙っていきたいという思いがあってその中で挑んだレースだった。最終組迎える前で2番だったのでメダルが決まってない段階で取れるかな取れないかなという時間を過ごしていたので取れた時はうれしい気持ちが強かった」と話しました。

「今日はワクワクよりも攻める気持ちを強く持とうと思っていて、前回のことがあったので自分も周りも『楽しんで来な』というより、『メダル取れるよね』くらいな気持ちがあった。その気持ちをバネにする思いでスタートラインに立てたなと思います」と前回大会との違いを語りました。

郄木選手は女子1500メートルとチームパシュートに出場予定。「500と全然違う戦いになることはわかっているので、気持ちを切り替えて挑みたい」と意気込みました。

そして最後の写真撮影で「これでオリンピック9個目ですね」と声がかかると「9個目！」と自身のメダル獲得数を把握していなかったのか驚いた表情を見せました。

▽郄木美帆選手がオリンピックで獲得したメダル

◆ミラノ・コルティナ五輪(2026年)

500m(銅メダル)

1000m(銅メダル)

1500m(出場予定)

チームパシュート(出場予定)

◆北京五輪(2022年)

500m(銀メダル)

1000m(金メダル)

1500m(銀メダル)

チームパシュート(銀メダル)

◆平昌五輪(2018年)1000m(銅メダル)1500m(銀メダル)チームパシュート(金メダル)