¹À¥¥¢¥ê¥¹¤¬ÌÀ¤«¤¹¸½¾ì¤Î¿´ÆÀ¡Ö¤É¤¦¤»¤ä¤ë¤Ê¤é³Ú¤·¤¯¡×
½÷Í¥¹À¥¥¢¥ê¥¹¡Ê31¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¸ÍÅÄ·úÀß¡ÖTODA¥°¥ë¡¼¥×2026Å¸Ë¾È¯É½²ñ¡ÈBuild the Culture.Day¡É¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
23Ç¯¤«¤éÆ±¼ÒCM¤Ë½Ð±é¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤Î¿´Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤ÆÃÎ¼±¤òÆþ¤ì¤ë¤È°à½Ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¡È¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¨¡É¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢À®¸ù¤·¤Æ¤â¡¢·Ð¸³ÃÍ¤Ï²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¡È¤Þ¤¢¡¢¤¤¤¤¤«¡É¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹À¥Î®¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿´¤ÎÍ¾Íµ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±»ý¤Ä¤³¤È¤âÂçÀÚ¡×¤È¤·¡¢¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥µ¥Ü¤ë¡×¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Öµ¤¤¬¸þ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¡×¤È¿Í´ÖÌ£¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö»Ï¤á¤ë¤È¤¤ÏÍ¦µ¤¤¬¤¤¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°Õ³°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
½÷Í¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ½Ð¤ë¤Î¤Ï½Ð±é¼Ô¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¿¤À¤Î¿Í¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÏÁ´Éô¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÂº½Å¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸½¾ì¤ÏÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¢¤É¤¦¤»¤ä¤ë¤Ê¤é³Ú¤·¤¯¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¸½¾ìºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£