¹¾¸¶·¼Ç·¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ¡ÖÍ§¿ÍÆ±»Î¤ÎÃç¤¬¤³¤¸¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤«¤é°¸ý¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ÆÂÐ±þ¤Ëº¤¤ë¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¡©¡×¡ã»ä¤Ë¤ÏÊ¹¤«¤»¤Ê¤¤¤Ç¡ä¤ÏNG¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡Ä
¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÆÉ¼Ô¤Î¤ªÇº¤ß¤ËÅú¤¨¡¢À¸¤¤ë»Ø¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¹¾¸¶·¼Ç·¤µ¤ó¡£¸½ºß¤ÏÇ®³¤¤Ëºß½»¤·¡¢¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¡ÖÀ¸¤¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡×¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¡Ò¹¬¤»¤°¤»¡Ó¤ò¿È¤ËÃå¤±¤è¤¦¡×¡£Âè49²ó¤Ï¡ÖÍ§¿ÍÆ±»Î¤ÎÃç¤¬¤³¤¸¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤«¤é°¸ý¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ÆÂÐ±þ¤Ëº¤¤ë¡×¤Ç¤¹¡£
* * * * * * *
Q Í§¿ÍÆ±»Î¤ÎÃç¤¬¤³¤¸¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤«¤é°¸ý¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ÆÂÐ±þ¤Ëº¤¤ë
£Á¡ËÅ¬Åö¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¯
£Â¡Ë¡Ö»ä¤Ë¤ÏÊ¹¤«¤»¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë
¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÁê¼ê¤ÎË¾¤ß¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È
º£²ó¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎ·Ã¤Î»È¤¤Êý¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£¤µ¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï3¿Í¤Ç¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë»þ¡¢¤¢¤Ê¤¿°Ê³°¤Î2¿Í¤ÎÃç¤¬¤³¤¸¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Áê¼ê¤Î°¸ý¤ò¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤ÎÍ§¿Í¤È¤âÃç¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢ÂÐ±þ¤Ëº¤¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤Ê¤¤Í§¿Í¤Î°¸ý¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿»þ¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¤ÈÅ¬Åö¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤ÆÎ®¤¹£Á¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ö»ä¤Ï¤É¤Ã¤Á¤È¤âÃç¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¸À¤¦£Â¤«¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÁê¼ê¤ÎË¾¤ß¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Â¾¿Í¤Î°¸ý¤òÏÃ¤¹¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤À¤±¡£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤Éµá¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¹¬¤»¤°¤»¤Ï£Á¡£¡ÖÅ¬Åö¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¡¢Æ±Ä´¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤Ï¤¡¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤Õ¡¼¤ó¡×¡Ö¤Ø¡¼¡×¤È¤¤¤¦¹ç¤¤¤Î¼ê¤òÅ¬Åö¤ËÆþ¤ì¤ë¡¢¡Ö¤Ï¤Ò¤Õ¤Ø¤Û¡×¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Í¾·×¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤Ï¤ä¤á¤Æ
Îã¤¨¤Ð¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¡Ö¤Ø¡¼¡×¤ÈÎ®¤¹¤³¤È¡£¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Í¡¢³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ï¡×¤ÈÆ±Ä´¤¹¤ë¤È¡¢°ì½ï¤Ë°¸ý¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤Î²ñÏÃ¤¬¤É¤³¤Ç¤É¤¦Ï³¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤¦°ìÊý¤ÎÍ§¿Í¤Î¼ª¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢»ä¤Î°¸ý¤ÇÈà½÷¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ!?¡×¤ÈÀÕ¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£Í§¿ÍÆ±»Î¤ÎÙæ¤á»ö¤¬¡¢¤¿¤ÀÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤¿¤À¤±¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Þ¤ÇÈô¤Ó²Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÈùÌ¯¤Ê±öÇß¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Áê¤Å¤Á¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤â¤·ÀÕ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢µÕ¥®¥ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¡£¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤½¤¦¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ì¤¬·ù¤Ê¤éÙæ¤á¤Ê¤¤¤Ç¤è¡ª¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¡¢ÏÃ¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç3¿Í¤ÎÍ§¿Í´Ø·¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´Ø·¸¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ï¤º¤é¤ï¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤é¡¢ÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÁªÂò»è¡¢£Â¤Ï¤É¤³¤¬ÉÔ¹¬¤°¤»¤Ê¤Î¤«¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»ä¤Ë¤Ï°¸ý¤òÊ¹¤«¤»¤Ê¤¤¤Ç¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀµµÁ¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤¹¹Ô°Ù¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÛÈ½Ä¹¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡¢Ùæ¤á»ö¤Î¸¶°ø¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢2¿Í¤ÎÃç¤ò¼è¤ê»ý¤È¤¦¤È²èºö¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤âÍ¾·×¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¡£
Í§¿ÍÆ±»Î¤¬Ùæ¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤ó¤¶¤ó°¸ý¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«ÃçÄ¾¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±²ãÄ¢¤Î³°¤Ë¤¤¤¿¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¤Ç¤¹¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¾¡¼ê¤Ë¤¢¤ì¤³¤ì¸À¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬2¿Í¤Ë°¼Ô¤Ë¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£
¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡ýÂçÌîÉñ¡Ë