Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¦ÃæÌî¿®»Ò¡Ö±¿¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¹Í¤¨Êý¤ä¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¼«Ê¬¤ÎÇ¾¤Ë½¬´·¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿¤¬¤¤¤¤¿Í¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡Ä¡×
¿Í´Ö¤Î»×¹Í¡¢¹ÔÆ°¡¢´¶¾ð¡¢µ²±¡¢´¶³Ð¡¢±¿Æ°¤Ê¤É¡¢¿´¿È¤Î³èÆ°¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë»ÊÎáÅã¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò»ý¤ÄÇ¾¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÃæÌî¿®»Ò¤µ¤ó¡£±¿¤Î¤è¤µ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤Î»×¹Í¤ä¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¾¤ò¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¹½À®¡§¼ÄÆ£¤æ¤ê¡¡»£±Æ¡§Â¼»³¸¼»Ò¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ã±¿¤¬°¤¤¿Í¡ä¤Ë¤â¤¤¤¤¤³¤È¤¬¡Ä
* * * * * * *
¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò½¦¤¤¤Ë¹Ô¤¯»×¹Í¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë
±¿¡¦ÉÔ±¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÍè¡¢Ã¯¤Î¿È¤Ë¤â¸øÊ¿¤ËË¬¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢±¿¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¿Í¤È¡¢±¿¤¬°¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤Î°ã¤¤¤ò¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¸À¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢±¿¤¬¤¤¤¤¿Í¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¸øÊ¿¤Ë¹ß¤êÃí¤°±¿¤òÂ¿¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤ë¿Í¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÔ±¿¤ò¤è¤êÂ¿¤¯ËÉ¤²¤ë¿Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉÔ±¿¤ò¹¬±¿¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¡£±¿¤¬°¤¤¿Í¤Ï¡¢¤½¤ÎµÕ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·±¿¤Î¤è¤·°¤·¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢Ç¾²Ê³ØÅª¤Ê¸«ÃÏ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢±¿¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¹Í¤¨Êý¤ä¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¼«Ê¬¤ÎÇ¾¤Ë½¬´·¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿¤¬¤¤¤¤¿Í¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
±¿¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤â¸À¤¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÌÜ¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¸«¤Ä¤±¤Æ¤â½¦¤¨¤ë¤«½¦¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ï¡¢¹Í¤¨Êý¤ä¹ÔÆ°¼¡Âè¡¢¤È¸À¤¦¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿Í¤ÏÆÀ¤Æ¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ËÌÜ¤¬Î±¤Þ¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤âÎ±¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¶ì¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¿·¤·¤¤¼ï¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â½¦¤ï¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈ¯ÁÛ¤ÏÌÌÇò¤¤¤«¤é¡¢¤¦¤Á¤Î»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ó¤«¡×¤ÈÈÜ²¼¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö»ä¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ÎÌµÍý¤À¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¹Í¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¤¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«¸ÊÉ¾²Á¡×¤È¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¡×¤Ï°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«¸ÊÉ¾²Á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤À¡×¤È¤«¡¢¡ÖÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µÒ´ÑÅª¤ÊÉ¾²Á¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤ä¸·¤·¤á¤Ë¼«Ê¬¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤¿¤È¤¨¼«¸ÊÉ¾²Á¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤äÂº¸·¤ÏÂ»¤Ê¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë´¶³Ð¤¬¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¡×¤Ç¤¹¡£
È¿ÂÐ¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ó¤«É¬Í×¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤É¤¦¤»»ä¤Ê¤ó¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼«¸ÊÈÝÄê¤Î´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¸«¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡¢½¦¤ª¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤Ë·Ò¤¬¤ê¤¬¤Á¤Ê¤¿¤á¡¢±¿¤¬°¤¤¤è¤¦¤Ëºø³Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö±¿¤Î¤¤¤¤Ç¾¡×¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
¡Ö±¿¤Î¤¤¤¤Ç¾¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¸³è½¬´·¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï±¿¤¬¤¤¤¤¡×¤È·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£º¬µò¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤Ê¤Ë¤«¤Ç¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¤Ï±¿¤¬¤¤¤¤¿Í´Ö¤À¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¡Ö½àÈ÷ÃÊ³¬¤Ç¼«Ê¬¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£¸å¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¡£¼¡¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡×¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏÉÔ±¿¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï±¿¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¡×¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢±¿¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë¿Í¤Ë¤ÏÅØÎÏ¤ä²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»×¤¨¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö±¿¤¬¤¤¤¤¡×¤È»×¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»×¤ª¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤¬Í¯¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤â¤½¤â¿Í´Ö¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡Ö±¿¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£À¸Ì¿¤ÎÎò»Ë¤ÏÌó40²¯Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Î¤Ê¤«¤ËÀ¸¤òÆÀ¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡ã¸åÊÔ¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡ä