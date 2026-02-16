Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¦ÃæÌî¿®»Ò¡Ö¡ã¼«Ê¬¤Ï±¿¤¬¤¤¤¤¡ä¤ÈËèÆüÀ¼¤Ë½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤â¡ã±¿¤¬ÎÉ¤¯¡ä¤Ê¤ë¡©¡ª¡¡¼«Ê¬¤Ï¡ã±¿¤¬°¤¤¡ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡Ä¡×
¿Í´Ö¤Î»×¹Í¡¢¹ÔÆ°¡¢´¶¾ð¡¢µ²±¡¢´¶³Ð¡¢±¿Æ°¤Ê¤É¡¢¿´¿È¤Î³èÆ°¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë»ÊÎáÅã¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò»ý¤ÄÇ¾¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÃæÌî¿®»Ò¤µ¤ó¡£±¿¤Î¤è¤µ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤Î»×¹Í¤ä¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¾¤ò¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¹½À®¡§¼ÄÆ£¤æ¤ê¡¡»£±Æ¡§Â¼»³¸¼»Ò¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎã¤¨¤Ð¡¢¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤È¤¡£±¿¤¬¤¤¤¤¿Í¤È°¤¤¿Í¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡Ä
* * * * * * *
¡ãÁ°ÊÔ¤è¤ê¤Ä¤Å¤¯¡ä
¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¥×¥é¥¹¤Ï¤¢¤ë
¿Í¤ÎÇ¾¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î½ÐÍè»ö¤¬¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¯¤È¡ÖÉÔ±¿¡×¡¢¥×¥é¥¹¤¬Â³¤¯¤È¡Ö¹¬±¿¡×¤ÈÂª¤¨¤ëÆÃÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ç¾¼«ÂÎ¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÍÇ½¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥§¥¢¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢´Ä¶¤ä±ÉÍÜ¾õÂÖ¤Ò¤È¤Ä¤ÇÍÉ¤é¤°¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¾¤Ë¡Ö±¿¤¬¤¤¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤Þ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡¢Ç¾¤Î¤¤¤µ¤µ¤«¥Ý¥ó¥³¥Ä¤ÊÉôÊ¬¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¿Í´Ö¤¬µ²±¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ÂçÇ¾¤Î¿¼Éô¤Ë¤¢¤ë³¤ÇÏ¤È¤¤¤¦Éô°Ì¤¬Æ¯¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤Îµ²±¤Ï¡¢»ë³Ð¡¢Ä°³Ð¡¢ÓÌ³Ð¤Ê¤É¡¢Ç¾¤Ë¾ðÊó¤òÁ÷¤ëºÝ¤ËÆ¯¤«¤»¤ë´¶³Ð´ï´±¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¡¢µ²±¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢Ä¹´ü¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï±¿¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÀ¼¤Ë½Ð¤·¤¿¤ê¡¢»æ¤Ë½ñ¤¤¤ÆÅ½¤Ã¤ÆËèÆüÄ¯¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢Ç¾¤Î·ÐÏ©¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¤¬¤Á¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÂª¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£10ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¬90ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤òÄÉÀ×¤·¤¿¤¢¤ëÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Ä¹¼÷¤Î·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³Ú´ÑÅª¤Ê¤Û¤¦¤¬·ò¹¯¤Ë¤¤¤¤¡×¤È¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ°Â·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬ÂÎÄ´¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÉÔÄ´¤¬¤¢¤ë¤È°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¹Ô¤¯¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤òÉÑÈË¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½ÍÑ¿´¿¼¤¤¤·¡¢²Ò¡Ê¤ï¤¶¤ï¤¤¡Ë¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁ°¤â¤Ã¤ÆÂÐ½è¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤Î¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤³¤½¤¬¡¢ÉÔ±¿¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
°ì¸«¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¥×¥é¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎµÕ¤â¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¿ÀÏÃ¤Ç¤âÀ¤³¦¤Î¿ÀÏÃ¤Ç¤â¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¿À¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ã®¤ë¿À¤ä¶²¤í¤·¤¤¿À¤¬¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
»ä¤Ï¤½¤ì¤òÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¡Ö¤è¤¤³¤È¡×¤Î¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¾ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¿Í´Ö¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¼«Ê¬¤Ï±¿¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¸«¤¨¤ëÉôÊ¬¤â¤¦¤Þ¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼«Ê¬¤òÏ«¤ï¤ì¤ÐÇ¾¤Ï´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë
¿Í¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÍøÂ¾¹ÔÆ°¤ò¤É¤ì¤À¤±¤È¤ì¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤Î±¿¤Î¤è¤µ¤ÏÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÍø±×¤Ï¤Ò¤È¤Þ¤ºÏÆ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±Â¾¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤«¡½¡½¡£
¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¤¨¤é¤¤¤Í¡×¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈË«¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤è¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¿Í¤ÎÇ¾¤Ï´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤òÇ¾²Ê³Ø¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇ¾¤ÎÊó½··Ï¤¬»É·ã¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍÃÎ¤ì¤ºÍøÂ¾¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ç¾¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÁ°Æ¬Á°ÌîÆâÂ¦Éô¤È¤¤¤¦Éô°Ì¤¬¤¢¤ê¡¢Â¾¿Í¤«¤éË«¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â²÷´¶¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
±¿¤¬¤¤¤¤¿Í¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤³¤È¤â¡¢Ç¾¤Ë¤è¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Î¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¿¿»÷¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤Î±Æ¶Á¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÇ¾¤Ï¾¡¼ê¤Ë¿¿»÷¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿ô¿Í¤ÇÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£Á´°÷¤¬¥À¥é¥Ã¤È¤·¤¿»ÑÀª¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤À¤±»ÑÀª¤è¤¯¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ê¤¼¤À¤«Éâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æµï¿´ÃÏ¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤ÈÆ±¤¸»ÑÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
±¿¤Ë·Ò¤¬¤ë¼ï¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤¬¡Ô½¦¤ª¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡Õ¤À¤È¡¢µ¤¤¬°ú¤±¤Æ¼«Ê¬¤â½¦¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¾¤Î»×¹Í¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢±¿¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¿Í¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤ì¤Ð¡¢¤ª¤Î¤º¤È»×¹Í¤ä¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬»÷¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â±¿¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥²¥óÃ´¤®¤ä¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¤Ê¤É¤â¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿À¼Ò¤ä¤ª»û¤Ç¤ªã±¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡¢ÂÛÆâ¤¯¤°¤ê¤ò¤¹¤ë¡¢Âì¤ËÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö±¿¤Î°¤¤»ä¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤ËÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤é¤ÏÇ¾¤ØÆ¯¤¤«¤±¤ëÍ±×¤ÊÊýË¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¾¤ò²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¡£
¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¿·À¸»ù¤ä¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¸¤¤äÇ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¼ä¤·¤¤¤Î¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬·Ð¸³¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤òµÒ´ÑÅª¤Ë´Ñ»¡¤·¡¢º¤Æñ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤é¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Âç¾æÉ×¡ª¡×¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡ª¡¡¤¨¤é¤¤¡ª¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¡¢¼«Ê¬¤òÏ«¤ï¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¼ÂÁ©¤¬¡¢±¿¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¥³¥Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
