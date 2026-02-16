¡Ö¤µ¤¢¡¢¹Ô¤³¤¦¡×¡ÈÅ´ÏÓDASH¡É½Ð±é·ÑÂ³¤Î¾ëÅçÌÐ¡¢³Ð¸ç¤Ë¤¸¤àÇØÃæ¤ËÈ¿¶Á¡ÖTOKIO5¿ÍÊ¬¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤ë¡×
¸µTOKIO¤Î¾ëÅçÌÐ¤µ¤ó¤Ï2·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Á°¸þ¤¤Ê·è°Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾ëÅçÌÐ¤Î·è°Õ´¶¤¸¤ëÇØÃæ¥·¥ç¥Ã¥È
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÈª¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¸å¤í»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÇØÃæ¤«¤é¤ÏÀÅ¤«¤Ê³Ð¸ç¤¬¤Ë¤¸¤ß¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤µ¤¢¡¢¹Ô¤³¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ÈÖÁÈ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤â¤¦¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤¿¤À¤¿¤À¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿§¤ó¤Ê»ö¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇØÃæ¡£ÌµÍý¤»¤º¤ª¿ÈÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡ÖÌÐ¤¯¤ó¤¬¡¢TOKIO5¿ÍÊ¬¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¹¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤âTOKIO¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¤º¤Ã¤È°ì½ï¡×¡ÖÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤±¤É±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹ »ä¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢TOKIO¤ÎÅ´ÏÓDASH¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Î·è°Õ¡£¸«¼é¤ê¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¡¢±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖTOKIO¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´Á¤ÎÇØÃæ¤À¤Í¡×¡Ö¾ëÅç¤µ¤ó¤é¤·¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¡¢¿®¤¸¤Æ¿Ê¤àÆ»¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í ¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤¤¤Ä¤â¿´¤Ë¶Á¤¯¸ÀÍÕ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¸ÞÏ»¼· È¬ÀéÂå)
¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¾ëÅç¤µ¤ó¤Ï¡ÖI will keep challenging myself¡Ê¤³¤ì¤«¤é¤âÄ©Àï¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Æü¡¢Ìó30Ç¯´Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¾ëÅç¤µ¤ó¡£
¡ÖTOKIO¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¸ÀÍÕ¡×12Æü¤Ë¤Ï¡ÖÎ®¤·¤¿Ê¬¤À¤±¡¢¤½¤Î´À¤Ï¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¿¹¤òÀÅ¤«¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¸å¤í»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íâ13Æü¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤È¤â¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤µ¤ó¤¬Æ±ÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¶á¤µ¤«¤é¡¢²¿¤é¤«¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
(Ê¸:¸ÞÏ»¼· È¬ÀéÂå)