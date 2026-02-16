Ç¯¶â·î6Ëü±ßÂæ ¡ÖËèÆüÀáÌó¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡×69ºÐ¸µÀì¶È¼çÉØ¤ÎÊë¤é¤·
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇ¯¶âÀ¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤«¤é¡¢2026Ç¯1·î12Æü¤Ë²óÅú¤Î¤¢¤Ã¤¿ÅìµþÅÔºß½»69ºÐ½÷À¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¤Î¤ß
½»µï·ÁÂÖ¡§»ý¤Á²È¡Ê¸Í·ú¤Æ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§ÉÔÌÀ
¸½ºß¤ÎÍÂÃù¶â¡§500Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§0±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¹ñÌ±Ç¯¶â480¥«·î
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö·î6Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£Êª²Á¹â¤ÇÊÆ¤òÇã¤¦¤Î¤ò¹µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢ËèÆüÀáÌó¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤ÆÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤Ï¡ÖÌó10Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÖËè·îÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÇ¯¶âÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥Ý¥¤³è¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤ÇÉÔÍ×ÉÊ¤òÇä¤Ã¤¿¤ê¡¢1Æü1¿©¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢³°½Ð¤»¤º¤Ë²È¤Ç¤¹¤´¤·¤¿¤ê¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é²È·×¤ò¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
ÌÜ²¼¤ÎÇº¤ß¤Ï¡ÖÇ¯¶âÊë¤é¤·¤Ê¤Î¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¶â¤ò¤»¤Ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤³¤È¤À¤½¤¦¤Ç¡¢Íê¤ì¤ë¿Í¤â¤Ê¤¯¡ÖÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡£Áò¼°Âå¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä¾Áò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÅÇÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¤Ï¡Ö¤ª¶â¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¼«Í³»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ë¡£É×¤¬ÀèÎ©¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¼«Í³¤ËÊë¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡Ö²ÈÄíºÚ±à¡¢ÊÔ¤ßÊª¡¢¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Ê¤É¡×¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë²óÅú¼ÔËÜ¿Í¡§69ºÐ½÷À
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¤Î¤ß
½»µï·ÁÂÖ¡§»ý¤Á²È¡Ê¸Í·ú¤Æ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§ÉÔÌÀ
¸½ºß¤ÎÍÂÃù¶â¡§500Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§0±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¹ñÌ±Ç¯¶â480¥«·î
¸½ºß¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯¶â³Û¡Ê·î³Û¡ËÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡Ê¹ñÌ±Ç¯¶â¡Ë¡§6Ëü9308±ß
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¤Ê¤·
¡Ö·î6ËüÄøÅÙ¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡×¸½ºß¤ÎÇ¯¶â¼õµë³Û¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¡ÖËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö·î6Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£Êª²Á¹â¤ÇÊÆ¤òÇã¤¦¤Î¤ò¹µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢ËèÆüÀáÌó¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤ÆÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤Ï¡ÖÌó10Ëü±ß¡×¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÖËè·îÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·î4Ëü±ß¤Û¤É¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¼ýÆþ¤«¤éÀ¸³èÈñ¤òÊäÅ¶¡Ê¤Û¤Æ¤ó¡Ë¡×¸½ºß¤Ï¡Ö½µ¤Ë2²ó¡¢°û¿©Å¹¤Ç¥Û¡¼¥ë¤Î»Å»ö¤ò¡×¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¯¶â¤ÇÉÔÂ¤¹¤ëÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·î4Ëü±ß¤Û¤É¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¼ýÆþ¤«¤éÊäÅ¶¡Ê¤Û¤Æ¤ó¡Ë¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¤µ¤é¤ËÇ¯¶âÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥Ý¥¤³è¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤ÇÉÔÍ×ÉÊ¤òÇä¤Ã¤¿¤ê¡¢1Æü1¿©¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢³°½Ð¤»¤º¤Ë²È¤Ç¤¹¤´¤·¤¿¤ê¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é²È·×¤ò¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¡×¸½Ìò»þÂå¤Î¸å²ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀì¶È¼çÉØ¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤ÈÁ°¤«¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
ÌÜ²¼¤ÎÇº¤ß¤Ï¡ÖÇ¯¶âÊë¤é¤·¤Ê¤Î¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¶â¤ò¤»¤Ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤³¤È¤À¤½¤¦¤Ç¡¢Íê¤ì¤ë¿Í¤â¤Ê¤¯¡ÖÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡£Áò¼°Âå¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä¾Áò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÅÇÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¤Ï¡Ö¤ª¶â¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¼«Í³»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ë¡£É×¤¬ÀèÎ©¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¼«Í³¤ËÊë¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡Ö²ÈÄíºÚ±à¡¢ÊÔ¤ßÊª¡¢¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Ê¤É¡×¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)