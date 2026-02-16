¡ÖÃ¶ÆáÍÍ¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×Éð°æºé¡¢2026Ç¯¥¤¥ó¥¹¥¿½éÅê¹Æ¡ª ¡Ö¤´²ÈÂ²¡©¤´É×ÉØ¡©¤Ç¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¹¤«¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÉð°æºé¤µ¤ó¤Ï2·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£2026Ç¯½éÅê¹Æ¤Ë¡ÖÃ¶ÆáÍÍ¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤´²ÈÂ²¡©¤´É×ÉØ¡©¤Ç¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÃ¶ÆáÍÍ¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÃ¶ÆáÍÍ¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤¿¤µ¤Þ¤¬»£±Æ¤À¤è¤Í¡©¡×¡Ö»£±ÆTAKAHIRO¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤´²ÈÂ²¡©¤´É×ÉØ¡©¤Ç¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê»þ¤ò²á¤´¤»¤¿¤Î¤Í¡Ä¡×¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÉ×ÉØ¡×¤Ê¤É¡¢É×¤ÇEXILE¤ÎTAKAHIRO¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ö¤¿¤µ¤Þ¤¬»£±Æ¤À¤è¤Í¡©¡×Éð°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖValentine's Night walk¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢14ÆüÌë¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸÷¤ë³¹¤ò»¶Êâ¤¹¤ëÉð°æ¤µ¤ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï»£±Æ¼Ô¤Ø¤Î²±Â¬¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
²áµî¤Ë¤â¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«²áµî¤Ë¤â¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÉð°æ¤µ¤ó¡£2025Ç¯10·î1Æü¤Ë¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¾ë¤òÇØ·Ê¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡ÖÌ¾¸Å²°¤Ë¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
