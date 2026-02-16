¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¡Ö¡É´Ñ²»³«¤¡É¥ï¥´¥ó¡×¡ª 660cc¡ÖÄ¾3¡×¡õ3.4mµé¡Ö¤Á¤¤¤µ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡×ºÎÍÑ¡ª Âç³«¸ý¡ß¥°¥ë¥°¥ë¥·¡¼¥ÈÅëºÜ¤Î¡Ö¥Ò¥Ê¥¿¡×¤È¤Ï
´Ñ²»³«¤¥É¥¢¤¬¥¹¥´¤¤¡ª
¡¡À¤³¦Ãæ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬¶¥¤¦¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¶á¤¤¾Íè¤Î»ÔÈÎ²½¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¸½¼ÂÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤«¤é¡¢Ì¤Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÄó°Æ¤¹¤ë¼Â¸³Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Þ¤Ç¤½¤Î»Ñ¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢²Ú¡¹¤·¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»ÔÈÎ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Êµ²±¤Ë»Ä¤ë¡Ö¸¸¤Î¥¯¥ë¥Þ¡×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬Ìó10Ç¯Á°¤ËÄó°Æ¤·¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê·Ú¼«Æ°¼Ö¡ÖHINATA¡Ê¥Ò¥Ê¥¿¡Ë¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¡Ö¡É´Ñ²»³«¤¡É¥ï¥´¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê66Ëç¡Ë
¡¡¥Ò¥Ê¥¿¤¬À¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2015Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè44²óÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼2015¡×¤Ç¤·¤¿¡£¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÏÆ±Ç¯10·î6Æü¤Ë½ÐÅ¸³µÍ×¤ò¸øÉ½¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î²ñ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼Â¼Ö¤òÈäÏª¡£¤½¤Î»Â¿·¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¦¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¥«¥¿¥Á¡×¤Ç¤¹¡£¥¯¥ë¥Þ¤òÃ±¤Ê¤ë°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬ÏÂ¤à¾ì½ê¤ÈÂª¤¨¡Ö¼ÖÆâ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¼ÇÀ¸¤Î¾å¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢ÃúÇ«¤ÊÊë¤é¤·¤ä¡¢²ÈÂ²¡¦Í§¿Í¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë½÷ÀÁØ¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë³Ñ¤òÍî¤È¤·¤¿´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥¹¥¯¥¨¥¢¥Õ¥©¥ë¥à¤òºÎÍÑ¤·¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤È¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿É½¾ð¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡Ö¤³¤â¤ì¤Ó¥é¥¤¥È¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤È¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¡×¤Î2¥È¡¼¥ó¤Ç¡¢¼«Á³¤Ê²¹¤«¤ß¤òÉ½¸½¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤â¥ê¥Ó¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¡¢¥Õ¥í¥¢¤ä¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤Ë¤ÏÌÚÌÜÄ´ÁÇºà¡¢¥·¡¼¥È¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥¡¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1670mm¡£Æ±¼Ò¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¡Ö¥¿¥ó¥È¡×¤è¤ê¤ÏÄã¤¯¡¢¡Ö¥à¡¼¥ô¡×¤Ë¶á¤¤ÀßÄê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï660ccÄ¾Îó3µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËCVT¡¢¶îÆ°Êý¼°¤ÏFF¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ÜºÙ¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÏÌ¤¸øÉ½¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥Ê¥¿ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤¬¡ÖÎ¾Â¦´Ñ²»³«¤¥É¥¢¡×¤Ç¤¹¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¥é¡¼¡ÊB¥Ô¥é¡¼¡Ë¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¥É¥¢¤ò´Ñ²»³«¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Ê³«Êü´¶¤È¾è¹ßÀ¤ò¼Â¸½¡£¥Ô¥é¡¼¥ì¥¹¹½Â¤¤Ç¤â°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¹â¹äÀ¥Ü¥Ç¥£¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥É¥¢¹½Â¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥·¡¼¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£½õ¼êÀÊ¤È¸åÀÊ¤Ï²óÅ¾¡¦¥¹¥é¥¤¥É¤¬²ÄÇ½¤ÇÂÐÌÌºÂ¤ê¤â¤³¤Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤Î¤¬¡¢¥·¡¼¥È¤ò³°Â¦¤Ë¸þ¤±¤Æ²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¡Ö±ïÂ¦¥â¡¼¥É¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Èó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÊÄó°Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥Ò¥Ê¥¿¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»ÔÈÎ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸ø¼°¤ÊÍýÍ³¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿¿Áê¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎDNA¤Ï³Î¼Â¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿Â¤·Á¤äÃ¸¿§·Ï¤Î2¥È¡¼¥óÇÛ¿§¤Ï¡¢¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥à¡¼¥ô ¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆSNS¤Ê¤É¤Ç¤â¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ò¥Ê¥¿¤Î»×ÁÛ¤Ï¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Æº£¤â»ä¤¿¤Á¤Î¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£