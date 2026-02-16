¡ÈÍç·Ý¤Î¸µÁÄ¡É°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¡¢·Ù»¡¤«¤é¡Ö½ÐÆ¬¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¡¡¼èÄ´¼¼¤Ç»ÏËö½ñ¤â¡ÖÀµÄ¾Êá¤Þ¤ë¤«¤È¡Ä¡×
¡¡13ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÍç·Ý¤Î¸µÁÄ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¤¬½éÅÐÃÅ¡£¸½Âå¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤²á·ã¤ÊÍç·Ý¤ÎÎ¢Â¦¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¿ô¡¹¤Î¤·¤¯¤¸¤ê¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÍç·Ý¤Î¸µÁÄ¡É°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¡¢¾×·â¤Î¤·¤¯¤¸¤ê¤òÏ¢È¯
¡¡Æ¬¤«¤é°æ¼ê¤Ï¡Ö¡Ê¸½ºß¤Ï¡Ë³¤¥Ñ¥ó¤òÀü¤¤¤¿¤ê¡¢¤ªËß¤Ç±£¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¥â¥¶¥¤¥¯¤¬±£¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê»ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¤·¤¯¤¸¤ê¤òÈÈ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤º¤ËÁ´Íç¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÂç¸æ½ê¤¬¥Ö¥Á¥®¥ì¡ª¡×¡ÖµÒÁ°¤Ç²¿ÅÙ¤âÁ´Íç¤Ë¤Ê¤ê·Ù»¡¤Ë½ÐÆ¬¡×¤È¾×·â¥ï¡¼¥É¤òÏ¢È¯¤·¡¢¶µ¼¼¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡¡°æ¼ê¤Î¼ø¶È¤Ç¤Ï¡Ö¡ÈÇú¾ÐÏ¢È¯¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í·Ý¡É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂÀÅÄ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤«¤é¡¢¤¿¤±¤··³ÃÄ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÍÍ¡¹¤ÊÈÖÁÈ¤ÇÍç·Ý¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡×¤È¸ì¤ë¡ÈÍç·ÝÃÂÀ¸¤Î½Ö´Ö¡É¤Ê¤É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÈÍç·Ý¡É¤ÎË½Áö¤Ç¾·¤¤¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¤·¤¯¤¸¤ê»ö·ï¤ò·¡¤ê²¼¤²¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¤òÃæÂà¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢¡Ö»öÌ³½ê¤ÇÌîµå¥Á¡¼¥àºî¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö°æ¼ê°ì½ï¤ËÌîµå¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¿¤±¤··³ÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°æ¼ê¡£·³ÃÄÆþ¤ê¤·¤ÆºÇ½é¤Î»Å»ö¤Ï¡¢À¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼JOCKEY¡Ù¤Î¡ÖÇ®Åò¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡×¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÈÍç·Ý¤ÎÃÂÀ¸¤Î½Ö´Ö¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼JOCKEY¡ÙÆâ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖTHE¥¬¥ó¥Ð¥ë¥Þ¥ó¡×¤Ç¤Î¡È¿åÃæ¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¡É¤ÇºÇ¸å¤Î½çÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö²¿¤â¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¾Ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¤»¤á¤Æ¡¢¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤À¤±¤Ï¾Ð¤ï¤»¤¿¤¤¡Ä¤è¤·¡¢Ã¦¤´¤¦¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È²ó¸Ü¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤ËÁ´Íç¤Ë¤Ê¤ëÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¿¤±¤··³ÃÄ¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢³ÆÃÏ¤ÇÍç·Ý¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿°æ¼ê¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢·Ù»¡¤«¤é¡Ö¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Äºá¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é·Ù»ëÄ£¤Ë½ÐÆ¬¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖÀµÄ¾Êá¤Þ¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼èÄ´¼¼¤Ç¡ÖÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ÏËö½ñ¤ò½ñ¤¤¤ÆÙÅ°õ¤ò²¡¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Íç·Ý¤¬·Ù»¡º»ÂÁ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ù»¡º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÍç·Ý¤ò·ÑÂ³¤·¤¿°æ¼ê¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¤·¤¯¤¸¤êÃÏ¹ö¤Ø¡£¥×¥íÌîµåÌ¾µå²ñ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬Â·¤¦ÈÖÁÈ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¡¢»î¹ç¸å¤Î¶À³«¤¤Ç¡¢¡ÖÃ¦¤°¤Ù¤¤«¡¢¤¤¤ä¡ÈÀäÂÐ¤Ë¡ÉÃ¦¤¤¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼òÃ®¤¬³ä¤ì¤¿½Ö´Ö¤ËÁ´Íç¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö¤ªÀè¤Ë¼ºÎé¤·¤Þ¡Á¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¼òÃ®¤Ë¿»¤«¤Ã¤¿¤È²óÁÛ¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥ä¥Ð¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢±ó¤¯¤«¤é¡Ø¤ªÁ°¡¢²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÅÜÌÄ¤êÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡×¤È¤·¡¢¤½¤ÎÀ¼¤ÎÊý¸þ¤ò¸«¤ë¤È¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÍÊª¡É¤¬Âç·ãÅÜ¡Ä¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÀïØË¤¬Áö¤Ã¤¿¡¢Âç¸æ½ê¤È¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°æ¼ê¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¼¡¡¹¤È¡ÈÍç·Ý¤Ç¤Î¤·¤¯¤¸¤ê¼ÂÂÎ¸³¡É¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¡Ä¡£¥³¥ó¥×¥é¤Ë¸·¤·¤¤¸½Âå¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¥Éµé¤Î¤·¤¯¤¸¤êÏ¢È¯¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¶Ã¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
