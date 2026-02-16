»³ºêÏÂ²ÂÆà¡õ²¬Â¼ÌÀÈþ¤Î´Ø·¸ÀÏÃÂê¡¡¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù¥Î¥¸¥³¡õ¥Ê¥ß¤Î¡É»ÐËåÌò¡É¡Ä²¬Â¼¤Î»ºµÙ¤Ï»³ºê¤¬ÂåÌòÃ´Åö¤·¤¿²áµî¢ªº£ÅÙ¤Ï¡Ø¥³¥Ê¥ó¡ÙÍöÌò¤ÎÂåÌò¤Ç½õ¤±¤ë²¸ÊÖ¤·
¡¡¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬16Æü¤Ë¹¹¿·¡£ÌÓÍøÍöÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë»³ºêÏÂ²ÂÆà¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢ÂåÌò¤È¤·¤Æ²¬Â¼ÌÀÈþ¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£2¿Í¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù¤Ç»³ºê¤¬¥Î¥¸¥³¡¢²¬Â¼¤¬¥Ê¥ß¤È¡ÈµÁÍý¤Î»ÐËå¡É¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤Ë²¬Â¼¤¬»ºµÙ¤Î»þ¤Ï»³ºê¤¬¥Ê¥ß¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£ÅÙ¤Ï»³ºê¤ÎÂåÌò¤ò²¬Â¼¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡ÙºîÃæ¤Ç¤Î´Ø·¸À¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¡£¡Ö²áµî¤Ë²¬Â¼¤µ¤ó¤¬½Ð»º¤ÎºÝ¡¢ÂåÌò¤ò¥Ê¥ß¤ÎµÁ»Ð¡¦¥Î¥¸¥³Ìò¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë»³ºê¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»³ºê¤µ¤ó¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÌÀÈþ¤µ¤ó¤Î»ºµÙÃæ¤ÏÏÂ²ÂÆà¤µ¤ó¤¬ÂåÌò¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡¢¥Ê¥ß¤È¥Î¥¸¥³¤Î»ÐËå°¦Âº¤¤¡×¡Ö¥Î¥¸¥³¤ÎÂåÌò¤ò¥Ê¥ß¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö¥Ê¥ß¤ÎÂåÌò¤¬¥Î¥¸¥³¡£Íö»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÎÂåÌò¤¬¥Ê¥ß¡£¥¨¥â¤¤¡×¡Ö¥Î¥¸¥³¤È¥Ê¥ß¤¬»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Î¥¸¥³¤È¥Ê¥ß¤Î²¸ÊÖ¤·¤³¤³¤ÇÍè¤¿¤«¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ºê¤Î³èÆ°µÙ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥³¥Ê¥ó¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡ÖTV¡¦·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥áÀ½ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡×¤Ë¤è¤ëÈ¯É½¤Ç¡ÖÌÓÍøÍöÌò¡¦»³ºêÏÂ²ÂÆà¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÌÓÍøÍöÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë»³ºêÏÂ²ÂÆà¤µ¤ó¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êËÜºî¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë»³ºê¤µ¤ó¤Î¤´ÂÎÄ´¤ò²¿¤è¤ê¤âÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢²óÉü¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»³ºê¤µ¤ó¤Î³èÆ°µÙ»ß¤ËÈ¼¤¤¡¢²óÉü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ÌÓÍøÍöÌò¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ²¬Â¼ÌÀÈþ¤µ¤ó¤Ë¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤Ê¤ª¡¢TV¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢2026Ç¯3·î14ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡¢ÂåÌò¤Ç¤Î½Ð±é¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢2026Ç¯¸ø³«Í½Äê¤Î·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¤ÎÂÄÅ·»È¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤Ç¤Ë»³ºêÏÂ²ÂÆà¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¼ýÏ¿¤¬´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½Äê¤É¤ª¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢»³ºê¤µ¤ó¤¬°ìÆü¤âÁá¤¯·ò¤ä¤«¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤ª²á¤´¤·¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢°ú¤Â³¤¸«¼é¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ê¤ªÀ¼¤ÇÌÓÍøïð¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆü¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Öº£¸å¤ÎÊüÁ÷¡¦À©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
