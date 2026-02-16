King & Prince±ÊÀ¥Î÷¡¢½é¤á¤Æ¤Î¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤Ë¶ìÀï¡Ö¤É¤³¤¤¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ä¤í¡©¡×
¡¡King ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¡Ê27¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎµÈÀî°¦¡Ê26¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡Ù¡Ê3·î27Æü¸ø³«¡ËÀ½ºîÊó¹ð²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Ø¤Î¥ê¥ó¥°¤¬¥¥é¥ê¡Ä¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿±ÊÀ¥Î÷
¡¡ËÜºî¤Ç¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÊ¹¤«¤ì¡¢µÈÀî¤È¤Î¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤ò¤¢¤²¤¿±ÊÀ¥¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ÎÁ°¤«¤éÎý½¬¤·¡¢»£±Æ´ü´ÖÃæ¤â»£±Æ¸å¤Ê¤É¤Ë¡ÖÁá¤á¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤é²¿»þ´Ö¤«¡×¤ÈÂ¿¤¯Îý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤»£±Æ¤È¤«¤â¤¢¤ëÃæ¡¢»þ´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¥À¥ó¥¹·Ð¸³¤ÏËÉÙ¤Ê±ÊÀ¥¤À¤¬¡¢¡Ö¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö2¿Í¤Ç¤ä¤ë¥À¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â©¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬´Ö°ã¤¦¤È¤½¤Î¤¢¤È¤¬°ìµ¤¤ËÊø¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤ÇÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò´Þ¤á¤Æ´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤½¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËÜÈÖ¤â¤¹¤´¤¤¥¨¥¥¹¥È¥é¤µ¤ó¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¥À¥ó¥¹Ì¤·Ð¸³¤À¤È¤¤¤¦µÈÀî¤Ï¡¢¡ÖÂÓ¤¬¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯»×¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¥À¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¡Ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥À¥ó¥¹¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤âËº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤ÈÆüÉñ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥À¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡ÖÆ¬¤¬¥Ñ¥ó¥¯¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£Â³¤±¤Æ¡Ö±ÊÀ¥¤µ¤ó¤è¤ê¤â¥À¥ó¥¹Îý½¬¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬¥ß¥¹¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢É¬»à¤Ë¤¯¤é¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡±ÊÀ¥¤Ï¡ÖÀèÀ¸¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ãÂç»ö¤Û¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤é1¡¢2¥ö·î¤«¤«¤ë¤È¤³¤í¤ò1¡¢2²ó¤ÎÎý½¬¤Ç½¬ÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¡£¤³¤ì¤ËMC¤«¤é¡Ö±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï¤ª¼ê¤ÎÊª¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×Ã±ÂÎ¤Ï³Ð¤¨¤ë¤Î¤ÏÂ®¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢2¿Í¤Ç²óÅ¾¤·¤Ê¤¬¤é°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¤¢¤ì¡©¤É¤³¤¤¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ä¤í¡©¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬·ë¹½¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Î¥À¥ó¥¹¤È¤Ï°ã¤¦¶ìÏ«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È°Õ³°¤Ë¤â¶ìÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Î¸¶ºî¤Ï¡¢2020Ç¯¤è¤ê´©¹Ô¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¥¯¥ì¥Ï»á¤Î¾®Àâ¡£21Ç¯¤è¤êÅÅ»Ò»¨»ï¡Önoicomi¡×¤Ë¤ÆÉÙ³ß¤¸¤å¤ó»áºî²è¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢¤¢¤ä¤«¤·¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤¢¤ä¤«¤·¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¡Èµ´¡É¤È¡¢²ÈÂ²¤«¤é°¦¤µ¤ì¤º¤Ë°é¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Î¾¯½÷¤¬±¿Ì¿Åª¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¿¿¼Â¤Î°¦¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£±ÊÀ¥¤Ïµ´Î¶±¡²È¤Î¼¡´üÅö¼ç¡¦µ´Î¶±¡ÎèÌë¡Ê¤¤ê¤å¤¦¤¤¤ó¡¦¤ì¤¤¤ä¡ËÌò¤Ç¡¢ËÜ³Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼±Ç²è½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£µÈÀî¤Ï¡¢µ´¤Ë²Ö²Ç¤È¤·¤Æ¸«½é¤á¤é¤ì¤ëÊ¿ËÞ¤Ê½÷»ÒÂçÀ¸¡¦Åì±ÀÍ®»Ò¡Ê¤·¤Î¤Î¤á¡¦¤æ¤º¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¡£
