¡Ú°ÙÂØ¡Û2/16-2/20¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë
Àè½µ¡Ê2·î9Æü½µ¡Ë¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡á½°±¡Áª¸å¤Ë°ì»þ152±ßÂæÁ°È¾¤Þ¤Ç±ß°Â¤¬Âç¤¤¯È¿Å¾
½°±¡Áª¤ÇÍ¿ÅÞ¤¬Îò»ËÅª°µ¾¡¡á±ß¹â¤ËµÞÈ¿Å¾¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
Àè½µ¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï¡¢2·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î½°±¡Áªµó¤ÇÏ¢Î©Í¿ÅÞ¤¬Îò»ËÅª°µ¾¡¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢Á°½µ¤Þ¤Ç¤Î¾å¾º¤«¤é²¼Íî¤ØÅ¾´¹¤·¡¢158±ß¼êÁ°¤«¤é°ì»þ¤Ï152±ßÂæÁ°È¾¤Þ¤ÇÂç¤¤¯²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½1»²¾È¡Ë¡£Í¿ÅÞ¤Î¾¡Íø¤Ï¡¢ÄøÅÙ¤³¤½Í½ÁÛ°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï»öÁ°¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ÙÂØÁê¾ì¤ÎÎ®¤ì¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î±ß°Â¤«¤é±ß¹â¤ËÅ¾´¹¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬Î¨¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÏ¢Î©Í¿ÅÞ¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¤Û¤ÜÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ï¢Î©Í¿ÅÞ¤â¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤òÁªµó¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ï¢Î©Í¿ÅÞ¤¬Í½ÁÛ¤É¤ª¤êÁªµó¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎºâÀ¯¥ê¥¹¥¯¤ò·üÇ°¤·¤¿±ßÇä¤ê¤ÎÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬´ðËÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖºâÀ¯·üÇ°¤Î±ßÇä¤ê¡×¤¬°ìÉþ¡áÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï¶âÍøº¹½Ì¾®¤ØÏ¢Æ°
¤·¤«¤·¡¢Áªµó¤ÇÍ¿ÅÞ¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎºâÀ¯¥ê¥¹¥¯¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤éºÄ·ô²Á³Ê¤¬²¼Íî¤·¡¢ºÄ·ôÍø²ó¤ê¤Ç¤¢¤ëÄ¹´ü¶âÍø¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Í¿ÅÞ¾¡Íø¸å¤âÆüËÜ¤ÎºâÀ¯¤Ø¤Î·üÇ°¤¬Í½ÁÛ³°¤Ë¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ºâÀ¯·üÇ°¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿±ßÇä¤ê¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Áªµó½ªÎ»¸å¤Ë±ß°Â¤¬È¿Å¾¤·¡¢±ß¹âÊý¸þ¤ËÌá¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤ÊÇØ·Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê¿ÞÉ½2»²¾È¡Ë¡£¡Ú¿ÞÉ½2¡ÛÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÈÆüËÜ¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡Ê2025Ç¯11·î～¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎºâÀ¯¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤é±ßÇä¤ê¤È¤µ¤ì¤ëÆ°¤¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¤Ï¡¢ÆüÊÆ¶âÍøº¹½Ì¾®¤Ë°ÛÎã¤Ê¤Û¤É¤ËÈ¿±þ¤·¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·Áªµó¸å¤Ë¡¢¡ÖºâÀ¯·üÇ°¤Î±ßÇä¤ê¡×¤¬°ìÉþ¤¹¤ë¤È¡¢ÆüÊÆ¶âÍøº¹½Ì¾®¤ËÈæ³ÓÅªÁÇÄ¾¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç±ß°Â¤ÎÈ¿Å¾¤¬³ÈÂç¤·¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¿ÞÉ½3»²¾È¡Ë¡£¡Ú¿ÞÉ½3¡ÛÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÈÆüÊÆ¶âÍøº¹¡Ê2026Ç¯1·î～¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
º£½µ¡Ê2·î16Æü½µ¡Ë¤ÎÃíÌÜÅÀ¡á¤µ¤é¤Ê¤ë±ß¹âÍ¾ÃÏ¤Ï¶âÍøº¹½Ì¾®¤¬ÌÜ°Â
±ßÇä¤êÈ¿Æ°¤Î±ß¹â¤Ï¸ÂÄêÅª¤«¡á¶âÍøº¹½Ì¾®¤Î±ßÇã¤¤³ÈÂç¤ËÃíÌÜ
½°±¡Áªµó¸å¤Ë±ß°Â¤¬È¿Å¾¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡ÖÆüËÜ¤ÎºâÀ¯·üÇ°¤Î±ßÇä¤ê¡×¤È¤Î¸«Êý¤Ë½¤Àµ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬´ðËÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ï¢Î©Í¿ÅÞ¤¬Îò»ËÅª°µ¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î´ðÈ×¤¬°ÂÄê²½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥àÅª¤ÊºâÀ¯³ÈÄ¥¤ËÆ°¤¯¥ê¥¹¥¯¤¬¤à¤·¤íÄã²¼¤·¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤Ï¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦±ßÈ¿È¯¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤Î¤«¡£
¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¼è°ú¤òÈ¿±Ç¤¹¤ëCFTC¡ÊÊÆ¾¦ÉÊÀèÊª¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡ËÅý·×¤Ë¤ª¤±¤ëÅêµ¡¶Ú¤Î±ß¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤³¤Î´Ö¤ÎÇä¤ê±Û¤·¡ÊÊÆ¥É¥ëÇã¤¤±Û¤·¡Ë³ÈÂç¤â4ËüËçÄøÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë±ßÇä¤ê±Û¤·¤¬20ËüËç¶á¤¯¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢É¬¤º¤·¤â¡Ö¹Ô¤²á¤®¡×·üÇ°¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ê¿ÞÉ½4»²¾È¡Ë¡£¤³¤ì¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎºâÀ¯·üÇ°¤Î±ßÇä¤ê¡×¤ÎÈ¿Æ°¤ËÈ¼¤¦±ß¹â¤â¸Â¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ú¿ÞÉ½4¡ÛÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÈCFTCÅý·×¤ÎÅêµ¡¶Ú¤Î±ß¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ê2024Ç¯1·î～¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
¡Ö¹Ô¤²á¤®¤¿±ßÇä¤ê¡×¤ÎÈ¿Æ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åêµ¡¶Ú¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ê±ßÇã¤¤³ÈÂç¤ÇÊÆ¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¤«¤±¤Æ139±ß¤Þ¤ÇÊÆ¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¤¬¿Ê¤ó¤À¶ÉÌÌ¤Ç¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½5»²¾È¡Ë¡£¤³¤Î»þ¡¢Åêµ¡¶Ú¤¬ÊÆ¥É¥ëÇä¤ê¡¦±ßÇã¤¤³ÈÂç¤Î¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÆüÊÆ¶âÍøº¹½Ì¾®¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎºâÀ¯·üÇ°¤Ë¤è¤ë±ßÇä¤ê¡×¤¬°ì½ä¤·¤¿Ãæ¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç±ß¹â¤ØÌá¤ë¤«¤Ï¡¢ÆüÊÆ¶âÍøº¹½Ì¾®¤¬1¤Ä¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ú¿ÞÉ½5¡ÛÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÈCFTCÅý·×¤ÎÅêµ¡¶Ú¤Î±ß¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ê2025Ç¯1·î～¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
±ß¹â150±ß³ä¤ì¤Î¶âÍøº¹½Ì¾®´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡áº£½µ¤Ï150～155±ß¤ÇÍ½ÁÛ
ºÇ¶á¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤È¡¢ÆüÊÆ¤Î¶âÍ»À¯ºö¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë2Ç¯ºÄÍø²ó¤êº¹¤Î´Ø·¸¤òÁ°Äó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤¬150±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë²¼Íî¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÆüÊÆ2Ç¯ºÄÍø²ó¤êº¹¤¬2¡ó³ä¤ì¤Þ¤Ç½Ì¾®¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½6»²¾È¡Ë¡£Â²¼¤Ç2.1¡óÂæÁ°È¾¤Þ¤Ç½Ì¾®¤·¤¿Æ±¶âÍøº¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë0.1¡ó°Ê¾å½Ì¾®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¶âÍø¤ÎÄã²¼¤«ÆüËÜ¤Î¶âÍø¤Î¾å¾º¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ì¤é¤¬Æ±»þ¤Ëµ¯¤³¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÎÂ³ÍîÍ¾ÃÏ¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ú¿ÞÉ½6¡ÛÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÈÆüÊÆ¶âÍøº¹¡Ê2026Ç¯1·î～¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
Àè½µ¡Ê2·î9Æü½µ¡Ë¤Ï¡¢1·î¸ÛÍÑÅý·×¤¬Í½ÁÛ¤è¤ê¶¯¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢1·îCPI¡Ê¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ë¤ÏÍÞÀ©¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶¯¼å¤¬¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤ÊÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢6·îº¢¤«¤éFRB¡ÊÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ë¤¬Íø²¼¤²¤òºÆ³«¤¹¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
½°±¡Áªµó¸å¤ËÂç¤¤¯±ß¹â¤ØÈ¿Å¾¤·¤¿ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆüÊÆ¶âÍøº¹¤Ê¤É¤È¤Î´Ø·¸¤«¤é¤¹¤ë¤È°ìÃÊ¤È²¼Íî¤·¡¢150±ß¤òÂç¤¤¯³ä¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤Î¤¿¤áº£½µ¡Ê2·î16Æü½µ¡Ë¤Ï¡¢150～155±ß¤Ç¿·¤¿¤ÊÊý¸þ´¶¤òÌÏº÷¤¹¤ëÅ¸³«¤òÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ ¹± ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Áー¥Õ¡¦FX¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È·ó¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£ FX³ØÄ¹