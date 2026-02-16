½°±¡µÄÄ¹¤Ë¼«Ì±ÅÞ¡¦¿¹±Ñ²ð¸µË¡Ì³Âç¿Ã¤òÁª½Ð¤Ø¡¡ÉûµÄÄ¹¤ÏÌ¤Äê¡¡18Æü¾¤½¸¤ÎÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤Ç
¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡Ê18Æü¡Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ½°µÄ±¡¤Î³ÆÇÉ¶¨µÄ²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢¿·¤·¤¤µÄÄ¹¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹±Ñ²ð¸µË¡Ì³Âç¿Ã¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢½°µÄ±¡¤Î³ÆÇÉ¶¨µÄ²ñ¤¬¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Ï¼¡¤Î½°±¡µÄÄ¹¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹±Ñ²ð¸µË¡Ì³Âç¿Ã¤òÁª½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
18Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤ÇµÄÄ¹¤òÁª¤ÖÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
µÄÄ¹½¢Ç¤¸å¤Ï°ÂÄêÅª¤Ê¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Ë¸þ¤±¤¿¹ÄÂ²¿ô¤Î³ÎÊÝºö¤ò¤á¤°¤ëÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¤Î¤È¤ê¤Þ¤È¤áÌò¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤ÎÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÎÉûµÄÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃæÆ»¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤Î³ÆÇÉ¶¨µÄ²ñ¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ê¸õÊä¼Ô¤ò¼¨¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£