¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡¦ÅÚ²°ÂÀË±¡Ê31¡Ë¡¢¡È¾®¤µ¤Ê²ÈÂ²¡É¤¬Âç³èÌö¤·¤¿¼êºî¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÉ×¡¦ÊÒ´óÎÃÂÀ¤¬È¿±þ¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅÚ²°ÂÀË±¡Ê31¡Ë¤¬¡¢¡È¾®¤µ¤Ê²ÈÂ²¡É¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥¤¡¼¥Äºî¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅÚ²°ÂÀË±¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¼êºî¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2023Ç¯1·î¤Ë¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖGENERATIONS¡×¤ÎÊÒ´óÎÃÂÀ¡Ê31¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î8·î¤ËÂè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÚ²°¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢¿À¸Í¤Î³¹¤ò»¶Êâ¤¹¤ë»Ñ¤ä¼Â²È¤Ç°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢²æ¤¬»Ò¤È¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂÀË±¤Á¤ã¤ó¤Î¥Þ¥Þ¤µ¤ó»Ñ¸«¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÆ±¤¸³Ê¹¥¤Ç¿²¤Æ¤ë¡ª¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡È¾®¤µ¤Ê²ÈÂ²¡É¤¬Âç³èÌö¤·¤¿¼êºî¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÉ×¡¦ÊÒ´óÎÃÂÀ¤¬È¿±þ
¡¡2026Ç¯2·î14Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Ë¥¹¥¤¡¼¥Äºî¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Öº£²ó¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤ÏÊÆÊ´¤È¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤È¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Î¥É¡¼¥Ê¥ÄÉ÷¾Æ¤²Û»Ò¤ËÄ©Àï¡£¾®¤µ¤Ê²ÈÂ²¤¬Âç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Ã¥¡¼¤¬°Õ³°¤Ê¤¯¤é¤¤²¿¤Ë¤Ç¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤½¤¦¤ÊÌ£¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¼¡¤Ëºî¤ë»þ¤Ï¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡È¾®¤µ¤Ê²ÈÂ²¡É¤È°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤¿ÆÃÀ½¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÉ×¤ÎÊÒ´ó¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤òÉÕ¤±¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ëºî¤ë¾Æ¤²Û»Ò ¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¼êºî¤ê ¥Ñ¥Ñ¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë