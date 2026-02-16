µÈÀî°¦¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¼ç±é±Ç²è¤Ç¿È¤òºï¤êÄ©¤ó¤À¥·¡¼¥ó¡¡¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Ç¼«¤é¥á¥ó¥¿¥ëºï¤ë
½÷Í¥¤ÎµÈÀî°¦¡Ê26¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡Öµ´¤Î²Ö²Ç¡×¡ÊÃÓÅÄÀé¿Ò´ÆÆÄ¡¢3·î27Æü¸ø³«¡ËÀ½ºîÊó¹ð²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
King¡õPrince±ÊÀ¥Î÷¡Ê27¡Ë¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢¤¢¤ä¤«¤·¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢±¿Ì¿¤ËÆ³¤«¤ì¤¿µ´¤È¿Í´Ö¤¬¿¿¼Â¤Î°¦¤ò¸«¤Ä¤±¤ë²¦Æ»¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¤¢¤ä¤«¤·¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Äµ´¤Î°ìÂ²¤Î¼¡´üÅö¼ç¡¦µ´Î¶±¡ÎèÌë¤ò±ÊÀ¥¤¬¡¢µÈÀî¤Ï²ÈÂ²¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ºµÔ¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿Ê¿ËÞ¤Ê½÷»ÒÂçÀ¸¡¦Åì±ÀÍ®»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£
µÈÀî¤Ï¡¢Ìò¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÌÊÌ©¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö´ÆÆÄ¤È¤Ï½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÍ®»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬²¿¤ò°ìÈÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤ò²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤éÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤Î°¦¤¬Íß¤·¤¤½÷¤Î»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò¼ç¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£À¾ËãÈþ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÍ®»Ò¤Î¿´¤Î¶¯¤µ¤òµÈÀî¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ë¡×¤È¿®Íê¤ò´ó¤»¤é¤ìµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹ð¤²¤é¤ì¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ä¤«¤·¤È¿Í´Ö¤ÎÀ¤³¦¤òÃúÇ«¤Ëºî¤êµó¤²¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
ÃíÌÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢Í®»Ò¤¬ÎèÌë¤ËÊú¤¤Ä¤¤¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¡£Æ±¥·¡¼¥ó¤ÏÍ½¹ðÊÔ¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡ÖÍ®»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬±Ç²è¤òÄÌ¤·¤Æ°ìÈÖ¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¡Ê»£±Æ¡ËÄ¾Á°¤Þ¤ÇÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¤Þ¤¯¤ê¡¢Èá¤·¤¤²»³Ú¤òÄ°¤¡¢¤Ö¤Ä¤Ö¤Ä¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤¡Ä¡£¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È¿È¤òºï¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£