¥¨¥¢¥³¥ó¡ÖÌ¸¥öÊö¡×¡ßtofubeats¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤ò¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹
»°É©ÅÅµ¡¤Ï2·î16Æü¡¢¥ë¡¼¥à¥¨¥¢¥³¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÌ¸¥öÊö¡×¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤òtofubeats¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖKIRIGAMINE REMIX¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£YouTube¤ª¤è¤ÓSpotify¤ÇÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Û¤«¡¢2·î17Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç¤ÎÅ¹ÆâÊüÁ÷¤â»Ï¤Þ¤ë¡£
¡ÖKIRIGAMINE REMIX¡×MV
¡ÖÌ¸¥öÊö¡×¤ÏÍèÇ¯¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Ìó50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¤¤ê¤¬¤ß¤Í¡Á¢ö¡×¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÀ¤Âå¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¼ã¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦DJ¤Îtofubeats¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£¸½ÂåÅª¤Ê¥Ó¡¼¥È¤ÈÌ¸¥öÊö¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¿·¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
MV¤Ï»°É©ÅÅµ¡ ²ÈÅÅ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«Ãæ¡£Spotify¤Ç¤Ï2·î16Æü11»þ¤«¤éÇÛ¿®³«»Ï¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç¤Î30ÉÃ¥·¥ç¡¼¥ÈÈÇ¤ÎÅ¹ÆâÊüÁ÷¤Ï2·î17Æü¤«¤é3·î30Æü¤Þ¤Ç¡£
¥³¥é¥Ü¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Îtofubeats
¥³¥é¥Ü¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤¤ê¤¬¤ß¤Í¡Á¢ö¡×¤ÏÁ´Ç¯Âå¤ÇÌó6³ä¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢20Âå¡¦30Âå¤Ç¤Ï¡ÖÌ¸¥öÊö¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤¬Çö¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿20Âå¡¦30Âå¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¹¹ð¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡Ö´°À®ÅÙ¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥Æ¥ì¥Ó°Ê³°¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤²»³Ú¡¦±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òºÎ¤Ã¤¿¡£
tofubeats¤Ï1990Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦DJ¡£2013Ç¯¤Ë¡ÖDon't stop the music feat.¿¹¹âÀéÎ¤¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦CMÅù¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢tofubeats¤Ï¸½ºß¼«Âð¤Ç¤âÌ¸¥öÊö¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆü¡¹¤Î²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë»°É©ÅÅµ¡¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌ¸¥öÊö¡×¤Ï1967Ç¯ÃÂÀ¸¤Î¥ë¡¼¥à¥¨¥¢¥³¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡£ÆÈ¼«¤ÎÀÖ³°Àþ¥»¥ó¥µ¡¼¡Ö¥à¡¼¥Ö¥¢¥¤¡×¤Ë¤è¤ë²÷Å¬¤Êµ¤Î®À©¸æ¤È¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢¥¯¥í¥¹¥Õ¥í¡¼¥Õ¥¡¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÌ¾¾Î¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦ºÇÄ¹¼÷¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤µ¤ì¤ë¡Ê»°É©ÅÅµ¡Ä´¤Ù¡Ë¡£
¡ÖKIRIGAMINE REMIX¡×MV
¡ÖÌ¸¥öÊö¡×¤ÏÍèÇ¯¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Ìó50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¤¤ê¤¬¤ß¤Í¡Á¢ö¡×¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÀ¤Âå¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¼ã¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦DJ¤Îtofubeats¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£¸½ÂåÅª¤Ê¥Ó¡¼¥È¤ÈÌ¸¥öÊö¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¿·¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥é¥Ü¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Îtofubeats
¥³¥é¥Ü¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤¤ê¤¬¤ß¤Í¡Á¢ö¡×¤ÏÁ´Ç¯Âå¤ÇÌó6³ä¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢20Âå¡¦30Âå¤Ç¤Ï¡ÖÌ¸¥öÊö¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤¬Çö¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿20Âå¡¦30Âå¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¹¹ð¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡Ö´°À®ÅÙ¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥Æ¥ì¥Ó°Ê³°¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤²»³Ú¡¦±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òºÎ¤Ã¤¿¡£
tofubeats¤Ï1990Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦DJ¡£2013Ç¯¤Ë¡ÖDon't stop the music feat.¿¹¹âÀéÎ¤¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦CMÅù¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢tofubeats¤Ï¸½ºß¼«Âð¤Ç¤âÌ¸¥öÊö¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆü¡¹¤Î²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë»°É©ÅÅµ¡¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌ¸¥öÊö¡×¤Ï1967Ç¯ÃÂÀ¸¤Î¥ë¡¼¥à¥¨¥¢¥³¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡£ÆÈ¼«¤ÎÀÖ³°Àþ¥»¥ó¥µ¡¼¡Ö¥à¡¼¥Ö¥¢¥¤¡×¤Ë¤è¤ë²÷Å¬¤Êµ¤Î®À©¸æ¤È¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢¥¯¥í¥¹¥Õ¥í¡¼¥Õ¥¡¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÌ¾¾Î¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦ºÇÄ¹¼÷¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤µ¤ì¤ë¡Ê»°É©ÅÅµ¡Ä´¤Ù¡Ë¡£