2·î16Æü(·î)¡¡»ûÅç¾°Àµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦»û¤Á¤ã¤ó¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦·îÍËÆü～¶âÍËÆü ¸áÁ°5»þ00Ê¬～8»þ00Ê¬¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢·îÍË¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤Ç·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Î¾åÇ°»Ê»á¤È¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¾ÃÈñÀÇ¤ò2Ç¯¸ÂÄê¤Ç¸ºÀÇ¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸
»ûÅç¥¢¥Ê¡ÖÆÉÇä¿·Ê¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÏÀè½µÌÚÍËÆü¤ËÊÒ»³ºâÌ³Âç¿Ã¤äºâÌ³¾Ê¤Î´´Éô¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿ºÝ¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æü·Ð¿·Ê¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ò¡¢µëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð²áÁ¼ÃÖ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢²ÆÁ°¤Þ¤Ç¤ËÀ©ÅÙÀß·×¤ÎÃæ´Ö¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò²ÃÂ®¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¾åÇ°¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤¹¤«¡×
¾åÇ°¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÀâÌÀ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸À¤¦¤È¡¢µëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤Ë¸þ¤±¤¿¹ñÌ±²ñµÄ¤ÇÂ¾¤ÎÀÇÀ©¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢¹±µ×Åª¤ÊÁ¼ÃÖ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤¹¤È¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ë¤ÏµÄÏÀ»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¡£2Ç¯¤°¤é¤¤¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´Ö¡¢Êª²Á¾å¾º¤Ë¤¢¤¨¤°ÆüËÜ¤Î¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾ÃÈñÀÇ¤ò2Ç¯¸ÂÄê¤Ç¸ºÀÇ¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿©ÉÊ¤Ë¤«¤«¤ëÀÇÎ¨¤ÏÆüËÜ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Ö¤óG7¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ½Å¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×
»ûÅç¡Ö¤Ï¤¢ー¡¢½Å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¾åÇ°¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¹ñ¤Ï¿©ÎÁÉÊ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÌÈÀÇ¡×
»ûÅç¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤Ï¤«¤±¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¾åÇ°¡Ö¤½¤¦¡¢¥¼¥í¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤È¤«¤â°á¿©½»¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤ÏÁ´Éô¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤Ï¥¼¥í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥ïー¥ë¥É¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Ï·Ú¸ºÀÇÎ¨¤È¸À¤Ã¤Æ¤â8%¤â¼è¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡£Â¿Ê¬°ìÈÖ¹â¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¤³¤ì¡¢¼Â¤Ï¹±µ×Åª¤Ë¥¼¥í¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊµÄÏÀ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄG7¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¥¨¥ó¥²¥ë·¸¿ô¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ö¥°¥ë¥á¤À¤«¤é¤¸¤ã¤Í¡©¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
»ûÅç¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¾åÇ°¡Ö¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¹ñ¤è¤ê¤¦¤Þ¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥·¡£¤½¤ì¤À¤±¥³¥¹¥È¤«¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ß¤ó¤ÊÈþÌ£¤·¤¤Êª¹¥¤¤À¤«¤é¡£¥Æ¥ì¥Ó¸«¤¿¤Ã¤Æ¥°¥ë¥á¤Ð¤Ã¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ê¸²½ÅªÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢Àè¿Ê¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÀÇÎ¨¹â¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¹±µ×¸ºÀÇ¤â¤¢¤ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º»ÃÄêÁ¼ÃÖ¤Ç¥¼¥í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«ÌÈÀÇ¤Ë¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Î¤³¤È¤Ï¹ñÌ±²ñµÄ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¤È¡£¤À¤«¤é3Ç¯¸å¤ËºÆÁýÀÇ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼è¤ó¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×