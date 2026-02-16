¡Ö°æ¾åºé³Ú¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Î¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¼ÂÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¡¡¹ñÌ±ÅªÄ¹¼÷ÈÖÁÈMC½¢Ç¤»þ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿°Õ¸«¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¡¢Âç¥Ù¥Æ¥é¥óÌ¡ºÍ»Õ¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡Ä
¡Ö°æ¾åºé³Ú¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Î¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¼ÂÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¡£¹ñÌ±ÅªÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤!¡Ù¤ÎMC½¢Ç¤»þ¡¢¥Í¥Ã¥È¤ËÊÂ¤ó¤À¸ÀÍÕ¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°æ¾åºé³Ú¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢ÆÍÁ³¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¡£Áê¼ê¤ÏÂç¥Ù¥Æ¥é¥óÌ¡ºÍ»Õ¡¦ÅçÅÄÍÎ¼·¤À¤Ã¤¿¡½¡½
¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡(C)AbemaTV,Inc
¡û¡Ö¤¤¤¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¸å¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÊÑ¤Ê´é¤ò¤¹¤ëÈÕ»Á²ñ¡×
15Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù(Ëè½µÆüÍË23:00¡Á)#349¤Ç¤Ï¡¢Ìó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¡ÖÂè4²ó ¤¤¤¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¸å¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÊÑ¤Ê´é¤ò¤¹¤ëÈÕ»Á²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡£¡È´¶Æ°¥È¡¼¥¯¡É¤È¡ÈÊÑ´é¡É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëÆóÅáÎ®·Ý¤Ë¡¢¤äÃÄ¡¢Âç¸¶Í¥°ì(¥À¥ó¥Ó¥é¥à¡¼¥Á¥ç)¡¢¾¾±º»ÖÊæ(¥¹¥Ñ¥¤¥¯)¡¢ºÙÅÄ¾ÍÊ¿(¤Ò¤Ä¤¸¤Í¤¤¤ê)¡¢¥È¥ß¥µ¥Ã¥È(¥»¥ó¥Á¥Í¥ë)¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Î°æ¾åºé³Ú¤¬Ä©Àï¤·¤¿¡£
°æ¾å¤Ï¡Ö¤¢¤ë·Ý¿Í¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê»Ï¤á¡¢µÈÂ¼¿ò(Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·)¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ã¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¸ª½ñ¤¤äÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨Ä¾¤·¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñÌ±ÅªÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤!¡Ù¤ÎMC½¢Ç¤»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó½ñ¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø°æ¾åºé³Ú¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Î¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¼ÂÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¡¢Âç¥Ù¥Æ¥é¥óÌ¡ºÍ»Õ¡¦ÅçÅÄÍÎ¼·¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÇä¤ì¤ë»þ¤âÍî¤Á¤ë»þ¤â¡¢Ã¯¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ø¤ó¤Í¤ó¡×¡Ö´èÄ¥¤ê¤ä¡×¤ÈÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥È¡¼¥¯¤ÎÎ®¤ì¤Î¤Þ¤ÞÀÅ¤«¤ËÊÑ´é¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¥Î¥Ö(ÀéÄ»)¤Ï°æ¾å¤ÎÊÑ´é¤ò¡ÖÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÍÎ¼·¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À?¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¡¢Âç¸ç(ÀéÄ»)¤â¡ÖµÞ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÌ¾Á°¤¸¤ã¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡×¤È»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤ÎÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù(Ëè½µÆüÍË23:00¡Á)¡£¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ðµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥»¤¬¶¯¤á¤Îµ¿Ìä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¤ê¡¢º£¸å³èÌö¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡(C)AbemaTV,Inc
¡û¡Ö¤¤¤¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¸å¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÊÑ¤Ê´é¤ò¤¹¤ëÈÕ»Á²ñ¡×
15Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù(Ëè½µÆüÍË23:00¡Á)#349¤Ç¤Ï¡¢Ìó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¡ÖÂè4²ó ¤¤¤¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¸å¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÊÑ¤Ê´é¤ò¤¹¤ëÈÕ»Á²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡£¡È´¶Æ°¥È¡¼¥¯¡É¤È¡ÈÊÑ´é¡É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëÆóÅáÎ®·Ý¤Ë¡¢¤äÃÄ¡¢Âç¸¶Í¥°ì(¥À¥ó¥Ó¥é¥à¡¼¥Á¥ç)¡¢¾¾±º»ÖÊæ(¥¹¥Ñ¥¤¥¯)¡¢ºÙÅÄ¾ÍÊ¿(¤Ò¤Ä¤¸¤Í¤¤¤ê)¡¢¥È¥ß¥µ¥Ã¥È(¥»¥ó¥Á¥Í¥ë)¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Î°æ¾åºé³Ú¤¬Ä©Àï¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñÌ±ÅªÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤!¡Ù¤ÎMC½¢Ç¤»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó½ñ¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø°æ¾åºé³Ú¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Î¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¼ÂÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¡¢Âç¥Ù¥Æ¥é¥óÌ¡ºÍ»Õ¡¦ÅçÅÄÍÎ¼·¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÇä¤ì¤ë»þ¤âÍî¤Á¤ë»þ¤â¡¢Ã¯¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ø¤ó¤Í¤ó¡×¡Ö´èÄ¥¤ê¤ä¡×¤ÈÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥È¡¼¥¯¤ÎÎ®¤ì¤Î¤Þ¤ÞÀÅ¤«¤ËÊÑ´é¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¥Î¥Ö(ÀéÄ»)¤Ï°æ¾å¤ÎÊÑ´é¤ò¡ÖÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÍÎ¼·¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À?¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¡¢Âç¸ç(ÀéÄ»)¤â¡ÖµÞ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÌ¾Á°¤¸¤ã¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡×¤È»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤ÎÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù(Ëè½µÆüÍË23:00¡Á)¡£¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ðµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥»¤¬¶¯¤á¤Îµ¿Ìä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¤ê¡¢º£¸å³èÌö¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡£