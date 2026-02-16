¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×½Ð¿È¡¦TAGRIGHTÀ¾»³ÃÒ¼ù¡¢STARGLOW¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥°¥ë¡¼¥×¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿²áµî ´Ø·¸À¹ðÇò¤Ç¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/16¡Û7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TAGRIGHT¤ÎÀ¾»³ÃÒ¼ù¤¬2·î14Æü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁ°ÅÄÂçÊå¤È¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¥ª¡¼¥×¥ó¥¢¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥× presents À¾»³ÃÒ¼ù Á°ÅÄÂçÊå TAG¥é¥¸¡ª¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦STARGLOW¡Ê¥¹¥¿¡¼¥°¥í¥¦¡Ë¤ÎADAM¡Ê¥¢¥À¥à¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
timelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¡ÊÄÌ¾Î¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤Ë½Ð±é¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿À¾»³¤ÈÁ°ÅÄ¤Ï¡¢¿·¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTAG SEARCH¡×¤ò»ÏÆ°¤µ¤»¡¢TAGRIGHT¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢ÈÖÁÈ½é¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢SKY-HI¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦BMSG¤¬¼çºÅ¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTHE LAST PIECE¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿STARGLOW¤è¤êADAM¤ÈKANON¡Ê¥«¥Î¥ó¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£4¿Í¤Î´Ø·¸À¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢À¾»³¤Ï¡ÖËÍ¤ÈADAM¤âÆ±¤¸¤¯°ÊÁ°¤«¤é¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¡£¤â¤È¤â¤È»öÌ³½ê¤¬Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤«¤Ä¤ÆADAM¤ÈÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø¤ï¤ê¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤ÎÆ»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Å¤Æ¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È´Ø·¸À¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï½é¡×¤È½é½Ð¤·¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À¾»³¤Ï¡ÖTAG SEARCH¡×»þ´ü¤Ë¡ÖÃ¯¤òÍ¶¤ª¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ADAMÍ¶¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤·¤¿¡×¤ÈADAM¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËADAM¤¬Â¾¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤É¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó½Ð¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¿¤é¡Ø LAST PIECE¡Ù¤Ç¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ADAM¤â¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤³¤Á¤é¤³¤½¡£¤º¤Ã¤ÈÏ¢Íí¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À¾»³¤ÏSTARGLOW¤ÎGOICHI¡Ê¥´¥¤¥Á¡Ë¤È¡Ö¥Þ¥Ö¥À¥Á¡×¤À¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢²áµî¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇBMSGËÜ¼Ò¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¥¬¥é¥¬¥é¤Ã¤Æ¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£ADAM¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤êGOICHI¤¯¤ó¤¬¤¤¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£½éÂÐÌÌ¤Î¤Ï¤º¤ÎGOICHI¤«¤é°ì¸À¡Ö°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤·¡Ö¤À¤«¤é¥Þ¥Ö¥À¥Á¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢ADAM¤Ï¡ÖGOICHI¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¤á¤Ã¤Á¤ã¸«¤Æ¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¤«¤éÃÒ¼ù¤¯¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã¿ä¤·¤Æ¤Æ¡£ËÍ¤¬ÃÒ¼ù¤¯¤ó¤ÈÍ§Ã£¤À¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡Ø LAST PIECE¡ÙÃæ¤â¡ØÃÒ¼ù¤¯¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤è¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤·¤Æ¤¿¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¡£À¾»³¤Ï¡Ö´ò¤·¤¤¡Ä¡ª¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¤³¤ÎÊüÁ÷¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö·Ò¤¬¤ê¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡Ö¥¢¥À¥à¤¯¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡ÖºÍÇ½¤ò¸«È´¤¤¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê±ï¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡Á¡×¡Ö¥´¥¤¥Á¤¯¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É²Ä°¦¤¤¤¹¤®¡£¿ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¤³¤ÎÊüÁ÷¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö·Ò¤¬¤ê¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡Ö¥¢¥À¥à¤¯¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡ÖºÍÇ½¤ò¸«È´¤¤¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê±ï¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡Á¡×¡Ö¥´¥¤¥Á¤¯¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É²Ä°¦¤¤¤¹¤®¡£¿ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
