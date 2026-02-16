¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¡ÖÂÐÏÃ¿ÍÀ¸¡×¡Ù¹ñºÝ¼Ò²ñ·ÐºÑ¸¦µæ½êÍý»öÄ¹¡¦Æ£Âôµ×Èþ¡Ö½¸ÃÄ»ØÆ³ÂÎÀ©¤ò»Ù¤¨¤ë¡ØCxO¡Ù¤Î°éÀ®¡×
Á°²ó¡¢½¸ÃÄ»ØÆ³ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥êー¥Àー¤¬¡Ö·è¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î½¸ÃÄ»ØÆ³ÂÎÀ©¤Î¹½À®°÷¤Ç¤¢¤ëCxO¡Ê·Ð±Ä´´Éô¡Ë¤ò¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ°éÀ®¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¸ª½ñ¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤Ä¤±¤Æ¿Í¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢·Ð±Ä¤¬µ¡Ç½¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÇCxO¤Ï¡¢ºâÌ³¡¢µ»½Ñ¡¢ÀïÎ¬¡¢¿Íºà¡¢¥ê¥¹¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÌçÀ¤ò¼´¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢½¸ÃÄ»ØÆ³ÂÎÀ©¤Ë¤ª¤¤¤Æµá¤á¤é¤ì¤ëCxO¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«¤é¤ÎÀìÌçÎÎ°è¤ò·Ð±ÄÁ´ÂÎ¤ÎÊ¸Ì®¤ÇÂª¤¨Ä¾¤·¡¢CEO¤ÈÂÐÅù¤ËµÄÏÀ¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤É¤ÎCxO¤òÃÖ¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¼«ÂÎ¤¬¡¢¥êー¥Àー¤ÎÀïÎ¬¤Ë´ð¤Å¤¯¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£À®Ä¹¶ÉÌÌ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¹½Â¤Å¾´¹¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤¤¤Î¤«¡£
¡¡·Ð±ÄÀïÎ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½Å»ë¤¹¤Ù¤ÏÀÅÀ¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ë¶È¤ËÆ±¤¸CxO¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ºÇÅ¬¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Îµ¡Ç½¤òÆÈÎ©¤µ¤»¡¢Ã¯¤ËÃ´¤ï¤»¤ë¤«¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤â¡¢CEO¤Î½ÅÍ×¤Ê»Å»ö¤À¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢CxO¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËËá¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡£»ä¤Ï¡¢¤½¤Î³Ë¿´¤Ï¡Ö»ëÌî¤òÎ©ÂÎ²½¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»þ´Ö¼´¡¢¶õ´Ö¼´¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Á´ÂÎ¤ò¹½Â¤¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ëÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÎÏ¤Ï¡¢ºÂ³Ø¤À¤±¤Ç¤Ï¿È¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£ÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï»ëÌî¤Ï¹¤¬¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤¬ËÜÊª¤Î³¨¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¨¤ò¸«¤ëÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ËÜÊª¤ò¸«¤ë¤³¤È¡¢ËÜÊª¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ëÌî¤òÃÃ¤¨¤ëºÇÃ»¤ÎÆ»¤À¡£
¡¡·Ð±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖËÜÊª¡×¤È¤Ï¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê»ëÌî¤ò»ý¤Á¡¢°Û¤Ê¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤äÍø³²¤òÁ°Äó¤Ë°Õ»×·èÄê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¸ò¤ï¤ê¡¢µÄÏÀ¤¹¤ë·Ð¸³¤¬¡¢CxO¤È¤·¤Æ¤Î»ëºÂ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¾ì¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î´ï¤¬°ìÃÊÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×·Ð±Ä¼Ô¤ò¡¢»ä¤Ï²¿¿Í¤â¸«¤Æ¤¤¿¡£
¡¡´ë¶È¤¬CxO¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸¦½¤¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê»ëÌî¤ò»ý¤Ä¿Í´Ö¤È¸ò¤ï¤ëµ¡²ñ¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£½¸ÃÄ»ØÆ³ÂÎÀ©¤È¤ÏÌò³äÊ¬Ã´¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Û¤Ê¤ë»ëÌî¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤¬Êä´°¤·¹ç¤¤¡¢°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¦¹½Â¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ëCxO¤Ï¡¢À©ÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂÂÎ¸³¤Ë¤è¤Ã¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
