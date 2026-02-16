º£Æü16Æü¤âÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¶õµ¤´¥Áç¤Ç²ÐºÒ¤ËÃí°Õ¡¡¾¯±«·¹¸þ¤âÂ³¤¯¤¿¤áÀá¿å¤ò¡¡¼¡¤Î±«¤Ï?
º£Æü16Æü¤â¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÎÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¹ß¿åÎÌ¤Î¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¿åÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸þ¤³¤¦2½µ´Ö¤Ï¡¢°ìµ¤¤Ë¿åÉÔÂ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î±«¤Ï¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢³é¿å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¡¢Àá¿å¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Æü16Æü¤âËÌ¡ÁÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¶õµ¤´¥Áç
º£Æü16Æü¡¢¸áÁ°11»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¾®¼¾ÅÙ¤¬ºÇ¤âÄã¤¤¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¤Ç22%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¸áÁ°11»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¾®¼¾ÅÙ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç35%¡¢Ë¶¶(°¦ÃÎ)¤Ç27%¡¢µ×»ü»Ô(´ä¼ê)¤Ç30%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Æü16Æü¤â¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¥ÁçÃí°ÕÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë½ê¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åß¤«¤é½Õ¤Ï¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ÏÍÕ¤ä¸ÏÁð¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É²°³°¤ÇÆü¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¾Ã²ÐÍÑ¤Î¿å¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÀºî¶È¤ÇÌî¾Æ¤¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢º£Ç¯1·î¤«¤é±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÎÓÌî²ÐºÒÃí°ÕÊó¡¦·ÙÊó¡×¤ÎÈ¯É½¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÌî¾Æ¤¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï°ú¤Â³¤¾¯±«·¹¸þ¡¡¿åÉÔÂ¤¬Â³¤¯½ê¤â
ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯½©¤«¤é¾¯±«·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢Ê¿Ç¯¤ÎÃÍ¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÆü15Æü¤Þ¤Ç¤Î45Æü´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯Èæ¤Ï¡¢ÀçÂæ¤Ç8%¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç20%¡¢¿À¸Í¤Ç18%¡¢¹âÃÎ¤Ç11%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¼¹ï¤Ê¿åÉÔÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Î±«¤Ï¤¤¤Ä?
¸þ¤³¤¦2½µ´Ö¤ÎÍ½Êó¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª¡¢À²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢22Æü(Æü)¤«¤é23Æü(·î¡¦½Ë)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÆî´ß¤òÅì¿Ê¤¹¤ëÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¤ä¿À¸Í¡¢¹âÃÎ¤Ç±«¤¬¹ß¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±«ÎÌ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
25Æüº¢¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¡¡¥¶¤Ã¤È¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ë½ê¤â
24Æü(²Ð)¤«¤é25Æü(¿å)¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÊý¤¬¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤È¤Ê¤ê¡¢¥¶¤Ã¤È¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¿åÉÔÂ¤¬Â³¤¯ÃÏ°è¤Ç¤Ï·Ã¤ß¤Î±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¿åÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àá¿å¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¡¢²ÈÄí¤Ç¤Ç¤¤ëÀá¿å¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÈÄí¤Ç¤Ç¤¤ëÀá¿å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¸Â¤é¤ì¤¿¿å»ñ¸»¤òÂçÀÚ¤Ë»È¤¦¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÀá¿å¤ò°Õ¼±¤·¤¿À¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ëÀá¿åÊýË¡¤Î°ìÎã¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ »õËá¤¤Ï¥³¥Ã¥×¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
30ÉÃ´Ö¡¢¿å¤ò½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Ìó6¥ê¥Ã¥È¥ë¤â¤Î¿å¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥Ã¥×¤Ë¿å¤òµâ¤ó¤Ç¡¢¸ý¤ò¤æ¤¹¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¿å¤ÏÎ®¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤»¤º¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥·¥ã¥ï¡¼¤ò1Ê¬´Ö¡¢Î®¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌó12¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿å¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍáÁå¤Î»Ä¤êÅò¤òÀöÂõ¤äÁÝ½ü¤ËºÆÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ìÈÌ²ÈÄí¤Ç¤Î»Ä¤êÅò¤ÏÌó180¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ç¤¹¡£ÀöÂõ¤ä¤Õ¤ÁÝ½ü¡¢¿¢ÌÚ¤Î¿å¤ä¤ê¡¢¤Þ¤¿å¤Ê¤É¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ »ÈÍÑ¤·¤¿¿©´ï¤ÏÎ¯¤á¤¿¿å¤Ë¤Ä¤±¡¢Ìý±ø¤ì¤ÎÌÜÎ©¤Ä¤â¤Î¤Ï¡¢»æ¤ÇÌýÊ¬¤ò¿¡¤¼è¤Ã¤Æ¤«¤éÀö¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¿å¤òÀáÌó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©´ïÀö¤¤Ãæ¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë¿å¤ò»ß¤á¤Þ¤·¤ç¤¦
¤ Àö¼Ö¤Ï¥Ð¥±¥Ä¤Ë¿å¤òµâ¤ó¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Î®¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥Ð¥±¥Ä¤Ëµâ¤à¤ÈÌó60¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÀá¿å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
