Media Integration¤Ï¡¢beyerdynamic¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¡¦¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡ÖAVENTHO 200¡×¤ò2·î13Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï47,850±ß¡£¥«¥éー¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥°¥ìー¤Î2¿§¡£
¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥°¥ìー
¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤è¤ë¥¯¥ê¥¢¤Ç¾å¼Á¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¤ÊÁàºîÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥ªー¥Ðー¥¤¥äー·¿¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡£ãþÂÎ¤ÏÌ©ÊÄ·¿¤òºÎÍÑ¤·¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º²÷Å¬¤Ë¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Î¥¤¥ºÀ©¸æµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹âÀÇ½¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°(ANC)¤Ë²Ã¤¨¡¢¼þ°Ï¤Î²»¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤ë³°²»¼è¤ê¹þ¤ß¥âー¥É¤òÅëºÜ¡£ÄÌÏÃÌÌ¤Ç¤ÏQualcomm cVc¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ç¤âÍê¤ì¤ë¥¯¥ê¥¢¤Ê²»À¼ÄÌÏÃ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
ÀµÌÌ
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¶îÆ°»þ´Ö¤Ï¡¢ANC¥ª¥Õ»þ¤ÇºÇÂç60»þ´Ö(ANC¥ª¥ó»þºÇÂç40»þ´Ö)¤ÎÄ¹»þ´ÖºÆÀ¸¤ËÂÐ±þ¡£¤µ¤é¤ËµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢15Ê¬¤Î½¼ÅÅ¤ÇºÇÂç16»þ´Ö¤ÎºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¡£½¼ÅÅÃ¼»Ò¤ÏUSB-C¡£
Bluetooth 5.4¤Ë½àµò¡£ÂÐ±þ¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÏAVDTP 1.3¡¢AVCTP 1.4¡¢GAVDP 1.3¡¢SPP 1.2¡¢RFCOMM 1.2¡¢A2DP 1.4¡¢AVRCP 1.6.2¡¢HFP 1.9¡£ÂÐ±þ¥³ー¥Ç¥Ã¥¯¤ÏAAC¡¢SBC¡¢aptX Adaptive¡¢aptX Lossless¡£¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀÜÂ³¤äGoogle Fast Pair¡¢ÁõÃå¸¡½Ðµ¡Ç½¤Ê¤É¤âÅëºÜ¤·¤¿¡£
¼þÇÈ¿ôÆÃÀ¤Ï10Hz～22,000Hz¡£½ÅÎÌ¤Ï293g(¥±ー¥Ö¥ë½ü¤¯)¡£
Â¦ÌÌ