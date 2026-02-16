½ÕÀá¤Ë¼ñÅº¤¨¤ëÅÁÅý¤Î¤¢¤áºî¤ê¡¡Ãæ¹ñ°Âµ«¾Ê²«»³»Ô
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò²«»³2·î16Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Ç¡¢¤¢¤á¤ËÊ¸»ú¤òËä¤á¹þ¤à¡ÖÖÈ»úÆ¦Åü¡Ê¤«¤ó¤¸¤É¤¦¤È¤¦¡Ë¡×¤ÎÀ©ºîµ»½Ñ¤ÏÌÀÀ¶»þÂå¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤Ï°Âµ«¾Ê¤Î¾ÊµéÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¾Ê²«»³»Ô··Ìç¡Ê¤¤â¤ó¡Ë¸©¤Ç¤Ï½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¤¬¶á¤Å¤¯Ãæ¡¢Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ÎÂåÉ½ÅªÅÁ¾µ¼Ô¤¬ÂçÆ¦¤ä¹õ¥´¥Þ¤Ê¤É¤ò¸¶ÎÁ¤Ëº½Åü¤Î¼ÑµÍ¤á¡¢Ê´¤Ò¤¡¢Ê¸»úÁÈ¤ß¡¢°ú¤¿¤Ð¤·¡¢ÀÚ¤êÊ¬¤±¤Ê¤É¤Î¹©Äø¤ò¼êºî¶È¤Ç¹Ô¤¤¡¢¾®¤µ¤Ê»Í³Ñ¤¤¤¢¤á¤ÎÃæ¤Ë¡ÖÇÏÇ¯ÂçµÈ¡×¤Ê¤É¤ÎÊ¸»ú¤òËä¤á¹þ¤ß¡¢¸á¡Ê¤¦¤Þ¡ËÇ¯¤Î¿·½Õ¤ËÅÁÅý¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/¼þËÒ¡¢ÄÄ¾°±Ä¡¢Î·³´î¡Ë