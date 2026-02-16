¼ã¤À±¡¹¤¬µ±¤¯¡È¹±À±¿Ê²½¤Î¼Â¸³¼¼¡É¡¡¤ª¤ª¤¤¤ÌºÂ¤Î»¶³«À±ÃÄ¡ÖNGC 2362¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ESO¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÆîÅ·Å·Ê¸Âæ¡Ë¤Î¡ÖVLT¡ÊÄ¶Âç·¿Ë¾±ó¶À¡Ë¡×¤Ç´ÑÂ¬¤·¤¿»¶³«À±ÃÄ¡ÖNGC 2362¡×¡£
¤ª¤ª¤¤¤ÌºÂ¤ÎÊý¸þ¡¦Ìó5000¸÷Ç¯Àè¤Ë¤¢¤ë¤³¤ÎÀ±ÃÄ¤Ë¤Ï¡¢ÃÂÀ¸¤«¤é¤Þ¤À400Ëü¡Á500ËüÇ¯¤Û¤É¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ã¤¤À±¡¹¤¬¿ôÂ¿¤¯»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NGC 2362¤Ï¡¢ÊÌÌ¾¡Ö¤ª¤ª¤¤¤ÌºÂ¥¿¥¦À±ÃÄ¡ÊTau Canis Majoris Cluster¡Ë¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢²èÁü¤ÎÃæ±û¤Ç¤Ò¤È¤¤ï¤Þ¤Ð¤æ¤¯µ±¤¯¡Ö¤ª¤ª¤¤¤ÌºÂ¥¿¥¦À±¡ÊTau Canis Majoris¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¤ª¤ª¤¤¤ÌºÂ¥¿¥¦À±¤ÏÂ¿½ÅÀ±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À±¡¹¤Î¿Ê²½¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡Ö¼Â¸³¼¼¡×
»¶³«À±ÃÄ¤È¤Ï¡¢¥¬¥¹¤ä¿Ð¡Ê¥À¥¹¥È¡Ë¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Æ±¤¸±À¡ÊÊ¬»Ò±À¡Ë¤«¤é¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢½ÅÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Ë¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ±¤Î½¸ÃÄ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ESO¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸»þ´ü¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤ì¤é¤ÎÀ±¡¹¤Ï²½³ØÅª¤ÊÁÈÀ®¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢À±¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤«¤é»à¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Î¿Ê²½¤Î²áÄø¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¡Ö¼Â¸³¼¼¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸À±ÃÄ¤ËÂ°¤¹¤ëÀ±¡¹¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿Ê²½¤ÏÃÂÀ¸¤·¤¿»þ¤Î¼ÁÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤ª¤¤¤ÌºÂ¥¿¥¦À±¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¼ÁÎÌÀ±¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤ÊÀ±¡¹¤¬²¿½½²¯Ç¯¤âµ±¤Â³¤±¤ë¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¡ÈÇ³ÎÁ¡É¤Ç¤¢¤ë¿åÁÇ¤ò³ËÍ»¹çÈ¿±þ¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÔÎõ¤ÊÀª¤¤¤Ç¾ÃÈñ¤·¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¤½¤ÎÀ¸³¶¤ò½ª¤¨¤ë±¿Ì¿¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢VLT¤Ë¤è¤ëNGC 2362¤Î´ÑÂ¬¤Ï¡¢ESO¤Î¡ÖCosmic Gems¡Ê±§Ãè¤ÎÊõÀÐ¡Ë¡×¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢²Ê³Ø´ÑÂ¬¤Î¶õ¤»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¶µ°é¤ä¥¢¥¦¥È¥ê¡¼¥Á¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Ì¥ÎÏÅª¤ÊÅ·ÂÎ²èÁü¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ËÁÆ¬¤Î²èÁü¤ÏESO¤«¤é2019Ç¯3·î18ÆüÉÕ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Ï2019Ç¯5·î19Æü¸ø³«¤Îµ»ö¤òºÆ¹½À®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿¥½¥é¥Î¥µ¥¡¡ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô
