¡¡ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤Ï16Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤¬2016Ç¯¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡Ö¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¡×¹½ÁÛ¤ò¸«Ä¾¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤¬¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¡¢·ÐºÑ°ÂÊÝ¤ä¿·¶½µ»½Ñ¤ò½ä¤ë¹ñºÝ¶¥Áè¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤·Á¤Ç¿Ê²½¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢³°Ì³¾Ê¤òÃæ¿´¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤·¤«¤ë¤Ù¤·Á¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¼«Í³¤äË¡¤Î»ÙÇÛ¡¢Â¿ÍÍÀ¤ÎÂº½Å¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÍýÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÉÔÊÑ¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£