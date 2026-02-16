¡Ö·ì¤Þ¤ß¤ì¤Î¿Í¤¬½õ¤±¤ò¡Ä¡×½»Âð²ÐºÒ¸½¾ì¤Ç40ÂåÃËÀ»àË´¡¡¼ó¤Ë¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê½ý¡¡»¦¿Í»ö·ï¤«¡¡¹Åç¡¦Åì¹Åç»Ô
16ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¹Åç¡¦Åì¹Åç»Ô¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à40Âå¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Î¼ó¤Ë¤Ï¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê½ý¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸áÁ°3»þÈ¾¤´¤í¡¢Åì¹Åç»Ô¤Ç¡Ö·ì¤Þ¤ß¤ì¤Î¿Í¤¬½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÕ¶á¤Î½»Ì±¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¾ÃËÉ¤Ë¤â¡Ö·úÊª2³¬¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð»ö¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë½»Âð¤ÎÄí¤Ç¡¢¤³¤Î²È¤Î40Âå¤ÎÃËÀ¤¬·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÎºÊ¤È¤ß¤é¤ì¤ë50Âå¤Î½÷À¤Ï¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£