¾¾»³Àé½Õ¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¡×77ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»àµî¤Ë¡ÖËÌ³¤Æ»¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡¢Í©Îî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ä¡×
¥Õ¥©¡¼¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¾¾»³Àé½Õ¡Ê70¡Ë¤¬15Æü¡¢FM NACK5¡Ö¾¾»³Àé½Õ¡¡ON THE RADIO¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¹ü¿ñ°Û·ÁÀ®¾É¸õ·²¤Ë¤è¤ê1·î10Æü¡¢77ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Åì³¤ÃÏÊý¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¡¼¥«¥ë¥¿¥ì¥ó¥ÈµÜÃÏÍ¤µªÀ¸¡Ê¤ß¤ä¤Á¡¦¤æ¤¤ª¡Ë¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£
9Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬È¯É½¡£¾¾»³¤ÏÇ¯¾å¤ÎµÜÃÏ¤µ¤ó¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡ÖËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤ä¤Ä¤Ç¡¢²¶¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤ä¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
µÜÃÏ¤µ¤ó¤Ï¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¾¾»³¤¬Åì³¤·÷¤Î¥é¥¸¥ª¶É¤Ç¡ÖµÜÃÏ¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤Ê¤ó¤Æ¤³¤¤¤Ä¤ÏÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡£¤¹¤Ù¤ÆÌ¾¸Å²°ÊÛ¤ÇÏÃ¤¹¤«¤é¡£¤³¤ì¤¬¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯ÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤Ê¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç²¶¡¢¼þ¤ê¤ËÌ¾¸Å²°ÊÛ¤òÏÃ¤¹¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡£¶¯Îõ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÅö»þ¤ò²óÁÛ¡£°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤êÍ·¤ó¤À¤ê¡Ö³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
µÜÃÏ¤µ¤ó¤Ï1997Ç¯³«»Ï¤ÎÅì³¤¥é¥¸¥ª¡ÖµÜÃÏÍ¤µªÀ¸¤ÎÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ä¡Á¤Á¡×¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¸á¸å¤Î´é¤È¤·¤Æ³èÌö¡£16Ç¯6·î¤Ë¤ÏÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë½÷ÀMC¤ËË½¹Ô¤·¡¢½ý³²ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¶à¿µ¾õÂÖ¸å¡¢¤Î¤Á¤ËÂ¾¶É¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÇÉü³è¡£¾¾»³¤Ï¡Ö¥é¥¸¥ª¤ÎÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Åì³¤¥é¥¸¥ª¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤¿Â¾¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢²¶¤ÏµÜÃÏ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤â¤½¤Î¸å¡¢1²ó¤«2²ó¤°¤é¤¤´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ø¤Á¤¤¤µ¤ó¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Í¡£¤¢¤¤¤Ä¤Ï¼«Ê¬¤«¤é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤âÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ð¥Ã¥«¡¢²¶¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ªÁ°¤Ë¤Ï²ñ¤¤¤¿¤¤¤è¡£Á´Á³¹½¤ï¤ó¤è¡¢¤ªÁ°¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²¶¤Ï¤ªÁ°¤Î¿Í´ÖÀ¤ò¿®¤¸¤Æ¤ë¤«¤é¡£´èÄ¥¤ì¤è¡¢¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£·ë¶É¡¢ÉÂµ¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£77ºÐ¤Ã¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤ÊµÜÃÏ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£
ºÇ¸å¤Ï¡ÖµÜÃÏ¡¢²¶¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤¾¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â²ñ¤¤¤ËÍè¤¤¡£¤É¤ó¤Ê»Ñ¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡£Í©Îî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â²ñ¤¤¤ËÍè¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï9Æü¡¢¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¡¡µÜÃÏÍ¤µªÀ¸¤¬µî¤ë2026Ç¯1·î10Æü¹ü¿ñ°Û·ÁÀ®¾É¸õ·²¤Î¤¿¤áÀÂµî¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£µýÇ¯78ºÐ¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸Á°¤Ë»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤´¸üµÃ¤Ë¿¼¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶à¤ó¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¸åÆü¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
À¸ÊüÁ÷¤ÏËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤ÎSTV¥é¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£