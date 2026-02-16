JRÅìÆüËÜ¤ÈJAL¤¬ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¡ª ¿·´´Àþ¡ßÈô¹Ôµ¡¤Î¡ÈÎ©ÂÎ·¿´Ñ¸÷¡É¤ÇÎ¹¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡© ¼ê¤Ö¤é´Ñ¸÷¤äÆóÃÏ°èµï½»»Ù±ç¤â²òÀâ
JRÅìÆüËÜ¤ÈJAL¡ÊÆüËÜ¹Ò¶õ¡Ë¤Ï2026Ç¯2·î6Æü¡¢¡ÖÅìÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È¶¯²½¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¼Ò¤Ï¤³¤ÎÄó·È¤ò¡ÖÃÏ°èÌ¤ÍèÁÏÀ¸ÀïÎ¬¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¤«¤Ä¤Æ¥·¥§¥¢¤òÁè¤Ã¤¿¿·´´Àþ¤ÈÈô¹Ôµ¡¤Î¶¯¤ß¤òÍ»¹ç¡£¿·¤¿¤Ê¿ÍÎ®¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»î¤ß¤Ç¤¹¡£¹Ô¤¤Ï¶õÏ©¡¢µ¢¤ê¤ÏÎ¦Ï©¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÎ©ÂÎ·¿´Ñ¸÷¡×¤Î¿ä¿Ê¤ä¡¢²ÙÊª¤òÍÂ¤±¤Æ¿È·Ú¤ËÆ°¤±¤ë¡Ö¼ê¤Ö¤é´Ñ¸÷¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤´ÅöÃÏSuica¤Ë¤è¤ëÀ¸³è»Ù±ç¤Þ¤Ç¡£¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê°ÜÆ°ÂÎ¸³¤ÎÁ´ËÆ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
°ÜÆ°¤Î³µÇ°¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ÖÃÏ°è¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×
º£²ó¤ÎJRÅìÆüËÜ¤ÈJAL¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÄó·È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î°ÜÆ°ÂÎ¸³¤Ë¤ª¤±¤ëÎò»ËÅª¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±©ÅÄ¡ÁÅìËÌ¡¦È¡´Û´Ö¤Ê¤É¤Ç¥·¥§¥¢¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¿Î¾¼Ò¤¬¡¢¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡Ö¹°è´Ñ¸÷¥â¥Ç¥ë¡×¤òÄó¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö°ÜÆ°¤ÎÁªÂò»è¡×¤¬¹¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÎ¹¤Î¹ÔÄø¤½¤Î¤â¤Î¡×¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿·´´Àþ¤È¹Ò¶õµ¡¤òÊÒÆ»¤º¤ÄÍøÍÑ¤¹¤ë¡ÖÎ©ÂÎ·¿´Ñ¸÷¡×¤ÎÄó°Æ¤Ï¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê»þ´Ö³èÍÑ¤òµá¤á¤ë¸½Âå¤ÎÎ¹¹Ô¥Ë¡¼¥º¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò´Þ¤á¤¿¿·¤¿¤Ê¿ÍÎ®¤Î·¡¤êµ¯¤³¤·¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
JRÅìÆüËÜ¤ÈJAL¤¬Ä©¤à¡ÖÃÏ°èÌ¤ÍèÁÏÀ¸ÀïÎ¬¡×¤ÎÁ´ÂÎÁü
ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤äÃÏÊý»º¶È¤Î¿êÂà¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Î¾¼Ò¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ²ò·è¤ò¿Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤ÎÃì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1.¹°è´Ñ¸÷¥â¥Ç¥ë¤ÎÁÏ½Ð¡§Î©ÂÎ·¿´Ñ¸÷¤È¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê°ÜÆ°
2.´Ø·¸¿Í¸ý¡¦Äê½»¿Í¸ý¤ÎÁÏ½Ð¡§°ÜÆ°¤Ç»Ù¤¨¤ëÆóÃÏ°èµï½»
3.¿·¤¿¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÁÏ½Ð¡§ÊªÎ®Ï¢·È¤È¼ê¤Ö¤é´Ñ¸÷
¿·´´Àþ¡Ü¹Ò¶õµ¡¤Ç½ä¤ë¡ª¡ÖÎ©ÂÎ·¿´Ñ¸÷¡×¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
½¾Íè¤ÎÎ¹¤Ï¡Ö±ýÉüÅ´Æ»¡×¤«¡Ö±ýÉü¹Ò¶õµ¡¡×¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¤³¤ì¤é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÎ©ÂÎ·¿¾¦ÉÊ¡×¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¹Ô¤¤ÏÈô¹Ôµ¡¤ÇÈ¡´Û¤Ø¡¢µ¢¤ê¤ÏÅìËÌ³ÆÃÏ¤ò´Ñ¸÷¤·¤Ê¤¬¤é¿·´´Àþ¤Çµ¢µþ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ë¡¼¥È¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÚºß»þ´Ö¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë»È¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇË¬Ìä¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿±Ø¤È¶õ¹Á´Ö¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò·Ò¤°¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹Ò¶õ·ô¤ÈÅ´Æ»¤¤Ã¤×¤Î°ìÂÎ²½¤ä¡¢MaaS¤Ë¤è¤ëÍ½Ìó¡¦·èºÑ¤Î´ÊÁÇ²½¡¢±¿¹Ô¾ðÊó¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂ¿ÌÌÅª¤Ê¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤´ÅöÃÏSuica¡×¤â³èÍÑ¡ªÆóÃÏ°èµï½»¤ò°ÜÆ°¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È
Æó¤Ä¤ÎÃÏ°è¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¡ÖÆóÃÏ°èµï½»¡×¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤È¤Ê¤ë°ÜÆ°ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£2026Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡¢¹Ò¶õµ¡¤È¿·´´Àþ¤òÊ»ÍÑ¤·¤¿°ÜÆ°ÉéÃ´·Ú¸º¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖÅìÆüËÜ¡¢ÆóÃÏ°èÊë¤é¤·¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤Î¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢JRÅìÆüËÜ¤¬2027Ç¯ÅÙ¤è¤ê³«»ÏÍ½Äê¤Î¡Ö¤´ÅöÃÏSuica¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢µï½»¼Ô¸þ¤±¤ÎÃÏ°è³ä°ú¤äÆÈ¼«¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤¿»Ù±ç¥á¥Ë¥å¡¼¤Î³È½¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÊªÎ®¤È¼ê¤Ö¤é´Ñ¸÷¤Î¿Ê²½¡¢¡ÖJAL de ¤Ï¤³¥Ó¥å¥ó¡×¤¬À¤³¦¤Ø
ÊªÎ®ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¿·´´Àþ¤È¹Ò¶õµ¡¤òÏ¢·È¤µ¤»¤¿Í¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖJAL de ¤Ï¤³¥Ó¥å¥ó¡×¤ÎÂÐ¾Ý¶õ¹Á¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤äÂæÏÑ¤Ê¤É¤Î¶áÎÙ³¤³°¶õ¹Á¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¨¥ê¥¢³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏÊý¤ÎÀ¸Á¯ÉÊ¤Ê¤É¤ò¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë³¤³°¤ØÆÏ¤±¤ëÈÎÏ©³ÈÂç¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£Î¹¹Ô¼Ô¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢±Ø¡¦´Ñ¸÷ÃÏ¡Á¶õ¹Á´Ö¤Î¼ê²ÙÊªÇÛÁ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÏ¢·È¡£¡Ö¼ê¤Ö¤é¡×¤Ç²÷Å¬¤Ë´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¡¢ÃÏ°è»ºÉÊ¤ËÎò»Ë¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÕ²Ã¤·¤¿¡ÖÃÏ°è»ºÉÊ¤Î¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¡×¤â¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Å´Æ»¤È¹Ò¶õ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÅìÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤ÎÎ¹¤äÊë¤é¤·¤Ï¤è¤êË¤«¤Ç¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê¤â¤Î¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¿·´´Àþ¤«¡¢Èô¹Ôµ¡¤«¡×¤ÈÇº¤à»þÂå¤«¤é¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤â»È¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¡×»þÂå¤Ø¡£2027Ç¯ÅÙ¤ÎËÜ³Ê»ÏÆ°¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¡Ö°ÜÆ°¡×¤Ï¤É¤¦¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£º£¤«¤é¼¡¤ÎÎ¹¹Ô·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
