£Á£Ó£Âµ¡³£¤¬£Ó¹â¡¢Âè£±»ÍÈ¾´ü¤ÏÂçÉýÁý¼ýÁý±×¤È½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·

¡¡ÆüÀº¥¨ー¡¦¥¨¥¹¡¦¥Óーµ¡³£<6284.T>¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤Î£·£µ£µ£°±ß¤ËÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½µËö£±£³Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè£±»ÍÈ¾´ü¡Ê£²£µÇ¯£±£°～£±£²·î¡ËÏ¢·ë·è»»¤¬¡¢Çä¾å¹â£±£±£³²¯£´£±£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£²£°¡¥£±¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£²£µ²¯£¸£¶£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£²£µ¡¥£·¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×£±£¸²¯£¹£¹£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£±£±¡¥£°¡óÁý¡Ë¤ÎÂçÉýÁý±×¤È½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´üÃæ¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂç¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯Å¸¼¨²ñ¡Ö£Ë£²£°£²£µ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼çÍ×Å¸¼¨²ñ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿°ú¤¹ç¤¤¤òÃå¼Â¤Ë·ÀÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼õÃí¹â¤Ï£±£µ£´²¯£±£¹£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£²£³¡¥£¶¡óÁý¡Ë¤È»ÍÈ¾´ü¤È¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ÎÉ¹¥¤Ê¼õÃí´Ä¶¤Î¤â¤È¡¢Ãæ¾®·¿µ¡¤¬¸£°úÌò¤È¤Ê¤ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Ö¥íーÀ®·Áµ¡¤¬¿Ä¹¤·¤¿¤Û¤«¡¢²¢À¹¤Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÍÆ´ï¼ûÍ×¤òÇØ·Ê¤Ë¶â·¿¤äÊÝ¼é¡¦¥µー¥Ó¥¹¤â¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¡£Å¸¼¨²ñ¤Î°ì²áÀÈñÍÑ·×¾å¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À½ÉÊ¡¦ÃÏ°è¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ìÂçÉýÁý±×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢£²£¶Ç¯£¹·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Çä¾å¹â£´£¶£¸²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£·¡¥£²¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£±£±£µ²¯±ß¡ÊÆ±£¸¡¥£±¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×£¸£±²¯±ß¡ÊÆ±£´¡¥£¶¡óÁý¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
