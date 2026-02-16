¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Á¤ç¤¤Â¤·¤Ç±ÉÍÜ¡õËþÊ¢´¶¤¬UP¤¹¤ë¥¹¡¼¥×2ÉÊ¡Ú¥Ï¥ë¼°ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡Ä¡ª¡Ý14kg¤ò³ð¤¨¤¿¥Ï¥ë¤µ¤ó¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼
¿©¤Ù¤ëÎÌ¤Ï¸º¤é¤µ¤º¡¢¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯Äã»é¼Á¿©¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯ÂÎ½Å¸º¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤¬¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ë¤µ¤ó¤Î¡Ö¥Ï¥ë¼°ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¡£ÌîºÚ¤ò°ì½ï¤ËÄ´Íý¤¹¤ë¤³¤È¤ÇËþÊ¢´¶¤ò¹â¤á¡¢Ìý¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¸ú²Ì¥¢¥Ã¥×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤Á¤ç¤¤Â¤·¤·¤Ê¤¬¤éÌîºÚ¤Î±ÉÍÜ¤â¤È¤ì¤ë¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¹¡¼¥×2ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í
▷¥Ï¥ë¤µ¤ó
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼73Ëü¿Í¤Î¿Íµ¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ê2026Ç¯1·î¸½ºß¡Ë¡£45ºÐ¤Î¤È¤¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ÇÆâÂ¡»éËÃ·¿ÈîËþ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¡¢É×ÉØ¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò³«»Ï¡£Äã»é¼Á¤Ç¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kanal_recipe ¡Ë¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¡¢°ìÌö¿Íµ¤¤Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤Ê¤Î¤Ë¥Ø¥ë¥·¡¼¡ª ¿©»öÀ©¸Â¤Ê¤·¤Î¿·¾ï¼± ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¿©Æ²¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ï¥ë¤µ¤ó¤Ï1Ç¯¤Ç14kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Ê¤ó¤ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤â10kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡ª
¢£¥Ï¥ë¼°ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¥ë¡¼¥ë
¡Ü¥¹¡¼¥×¤Ç¡¢±ÉÍÜ²Á¤È¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤ò¥¢¥Ã¥×
¥¹¡¼¥×¤¬¤¢¤ë¤È¤ª¤Ê¤«¤¬¤Õ¤¯¤é¤ß¡¢ËþÊ¢´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¥¹¡¼¥×¤ÏÂÎ¤ò²¹¤á¡¢Âå¼Õ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ç¤¹¡£ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÊä¤¦¤¿¤á¤ËÌîºÚ¤ä¤¤Î¤³¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢Æ¦Éå¤äÍñ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤Á¤ç¤¤Â¤·¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢±ÉÍÜ²Á¤È¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ìë¤´¤Ï¤ó¤Ë¤ÏÉ¬¤º¥¹¡¼¥×¤òÅº¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢¥Ï¥ë¤µ¤óÎ®¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¥Ï¥ë¤µ¤ó¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡¢¼«Ëý¤Î¥¹¡¼¥×¥ì¥·¥Ô2ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¤Õ¤ï¤¿¤Þ»ÀíåÅò¡Ê¥µ¥ó¥é¡¼¥¿¥ó¡Ë
¤¤Î¤³¤ò¤É¤Ã¤µ¤êÆþ¤ì¤Æ¿©ÊªÁ¡°Ý¤â¥Á¥ã¡¼¥¸
¡ãºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡ä¡ö1¿ÍÊ¬74kcal¡¿±öÊ¬1.6g¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á4.3g¡¢»é¼Á2.4g
¡¦ÍÏ¤Íñ¡¦¡¦¡¦ 1¸ÄÊ¬
¡¦¤·¤¤¤¿¤± ¡¦¡¦¡¦2Ëç
¡¦¤¨¤Î¤¡¦¡¦¡¦ 1ÂÞ¡ÊÌó100g¡Ë
¡¦¤Ë¤é ¡¦¡¦¡¦2ËÜ
¢£A
¡¡¨¦¤È¤ê¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡¦¡¦¡¦ Âç¤µ¤¸1/2
¡¡¨¦¿Ý ¡¦¡¦¡¦Âç¤µ¤¸1¡Á2
¡¡¨¦¤·¤ç¤¦¤æ ¡¦¡¦¡¦¾®¤µ¤¸1
¡¡¨¦¿å ¡¦¡¦¡¦2¥«¥Ã¥×
¢£¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´
¡¡¨¦ÊÒ·ªÊ´¡¢¿å¡¦¡¦¡¦³Æ¾®¤µ¤¸2
¡ãºî¤êÊý¡ä
1¡¥¤·¤¤¤¿¤±¤Ï¼´¤ò½ü¤¤¤ÆÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¤¨¤Î¤¤ÏÄ¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤Û¤°¤¹¡£¤Ë¤é¤Ï3¡Á4cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£
2¡¥Æé¤Ë¤·¤¤¤¿¤±¡¢¤¨¤Î¤¡¢A¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¤¤Î¤³¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´¤Ç¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
3¡¥¶¯²Ð¤Ë¤·¡¢¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤È¤·¤Æ¤¤¿¤éÍÏ¤Íñ¤ò²ó¤·Æþ¤ì¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¤éÂç¤¤¯º®¤¼¤ë¡£¤Ë¤é¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¡¢´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¹¥¤ß¤Ç¥é¡¼Ìý¤ò¤¿¤é¤¹¡£
¡Ú¤ä¤»¥³¥Ä¡Û
¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´¤Ç¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¡¢¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤ò¥¢¥Ã¥×
¢£¤Û¤Ã¤³¤êÆ¦Æý¥¹¡¼¥×
¤«¤Ë¤«¤Þ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤òÀ¸¤«¤·¡¢Ì£¤Ä¤±¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë
¡ãºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡ä¡ö1¿ÍÊ¬88kcal¡¿±öÊ¬1.7g¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á6.7g¡¢»é¼Á3.2g
¡¦¤«¤Ë¤«¤Þ¡¦¡¦¡¦ 4ËÜ
¡¦Æ¦Æý¡ÊÀ®Ê¬ÌµÄ´À°¡Ë¡¦¡¦¡¦ 1¥«¥Ã¥×
¡¦¶Ì¤Í¤® ¡¦¡¦¡¦1/4¸Ä
¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó ¡¦¡¦¡¦1/3ËÜ
¢£A
¡¡¨¦ÍÎÉ÷¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡ÊðùÎ³¡Ë¡¦¡¦¡¦Âç¤µ¤¸1/2
¡¡¨¦¿å ¡¦¡¦¡¦3/4¥«¥Ã¥×
¡¦Ê´¥Á¡¼¥º¡¦¡¦¡¦ Âç¤µ¤¸1/2
±ö¡¡¤³¤·¤ç¤¦
¡ãºî¤êÊý¡ä
1¡¥¶Ì¤Í¤®¤Ï1cm»ÍÊý¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï1cm³Ñ¡¢¤«¤Ë¤«¤Þ¤Ï1cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£
2¡¥Æé¤Ë1¡¢A¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢ÌîºÚ¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤Þ¤Ç5¡Á6Ê¬¼Ñ¤ë¡£Æ¦Æý¤ò²Ã¤¨¤Æ¼å²Ð¤Ç²¹¤á¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ë¡£Ê´¥Á¡¼¥º¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¹¥¤ß¤Ç¤µ¤é¤ËÊ´¥Á¡¼¥º¤ò¤Õ¤ë¡£
¡Ú¤ä¤»¥³¥Ä¡Û
¤«¤Ë¤«¤Þ¤Ç¼ê·Ú¤Ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÊäµë¡ª
¢£¡ã¥Ï¥ë¼°ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈColumn¡ä
½µ1¤Î¥Á¡¼¥È¥Ç¡¼¤Ç³°¿©¤â³Ú¤·¤à¡ª
¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤â¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï³°¿©¤À¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¡£¥Ï¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢½µ1²ó¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¾Æ¤Æù¤ä¾Æ¤¤È¤ê¤ò¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£ÍâÆü¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÌîºÚ¤ò¤È¤ê¡¢ÂÎÄ´¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¡£ºÆ¤Ó¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÎå¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸º¤é¤¹¡×¡ÖÊÑ¤¨¤ë¡×¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È
ÍÈ¤²¤â¤Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥Ï¥ë¤µ¤ó¡£²æËý¤Î¤·²á¤®¤ÏÇú¿©¤¤¤Î¤â¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢½µ1²ó¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¿©¤Ù¤ë²ó¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤ó¥«¥Ä¤Ï¤ä¤á¤Æ¤«¤éÍÈ¤²¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸ÍÈ¤²¤â¤Î¤Ç¤â¤³¤í¤â¤¬Çö¤¤¤ª¤«¤º¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¹©É×¤âÂç»ö¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡Ö¥Ï¥ë¼°ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤Î¥³¥Ä¤Ï¡¢ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò1¿©20g°Ê¾å¡¢»é¼Á¤Ï1¿©15g°Ê²¼¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£Æù¤äµû¤Ê¤É¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î¤ª¤«¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ê¡¢Æù¤Î»é¿È¤äÌý¤Ï¹µ¤¨¤Þ¤¹¡£¤ä¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¸º¤é¤¹¤È¡¢¶ÚÆùÎÌ¤äÂå¼Õ¤¬Íî¤Á¡¢¤à¤·¤í¤ä¤»¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡£¤´ÈÓ¤ÏÄ«¡¢Ãë¤Ï150g¡¢Ìë¤Ï120g¿©¤Ù¤ÆOK¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËþÊ¢´¶¤âÂç¤Ç¤¹¤è¡ª
