¥Üー¥¨¥ó¥º¥Þ¥¦¥ó¥ÈÍÑ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¥¯¥ê¥Ã¥×¥ª¥ó¥¹¥È¥í¥Ü¤ËÁõÃå¡¡³Ñ·¿¡¿±ß·¿¥Ø¥Ã¥É¤ËÎ¾ÂÐ±þ¡¡Phottix¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é
³ô¼°²ñ¼ÒSAEDA¤Ï¡¢Phottix¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Üー¥¨¥ó¥º¥Þ¥¦¥ó¥È¥¢¥À¥×¥¿ー¡ÊPXBMA¡Ë¤ò2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï5,980±ß¡£
¥¯¥ê¥Ã¥×¥ª¥ó¥¹¥È¥í¥Ü¤ä¾®·¿¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¡¢»£±ÆÍÑLED¥é¥¤¥È¤Ç¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Üー¥¨¥ó¥º¥Þ¥¦¥ó¥ÈÂÐ±þ¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤òÁõÃå¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥À¥×¥¿ー¡£
Æ±º¤Î¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥¹¥Úー¥µー¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È¯¸÷¥Ø¥Ã¥É¤¬Ä¹Êý·Á¤Î¥¯¥ê¥Ã¥×¥ª¥ó¥¹¥È¥í¥Ü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ý·¿¥Ø¥Ã¥É¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
Á°¸å180¡ë¤Î³ÑÅÙÄ´À°¤â²ÄÇ½¡£ÄìÉô¤Ë¤Ï¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¼èÉÕÍÑ¤Î¥¹¥í¥Ã¥È¤È¥í¥Ã¥¯¥Ê¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖCP+2026¡×¤ÎSAEDA¥Öー¥¹¤Ç»îÍÑ¤Ç¤¤ë¡£ºÇÂç¼è¤êÉÕ¤±·Â¡§¦µ85mm¡Ê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥¹¥Úー¥µー¤Ê¤·¡Ë ºÇ¾®¼è¤êÉÕ¤±¹â¡§30mm¡Ê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥¹¥Úー¥µー¤¢¤ê¡Ë ºÇÂç¼è¤êÉÕ¤±¹â¡§55mm¡Ê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥¹¥Úー¥µー¤¢¤ê¡Ë ³°·ÁÀ£Ë¡¡§210¡ß123¡ß46mm ½ÅÎÌ¡§310g