ÎÓÉçÈþ»Ò¡Ø¹¬Ê¡¤ÎÈàÊý¡ÙµÆÃÓ´²¡Ø¹¥¿§À®Æ»¡Ù³©ÀîÎ¶Ç·²ð¡Ø¥È¥í¥Ã¥³¡Ù¤òÄ¹ÈøÆàÆà¤¬Ï¯ÆÉ 4·î11Æü(ÅÚ)¤ËÆüËÜ¶áÂåÊ¸³Ø´Û¤Ë¤Æ¾å±é
Ï¯ÆÉ¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥¹¥Èー¥êー¥·¥êー¥º⑨ ÎÓÉçÈþ»Ò¡Ø¹¬Ê¡¤ÎÈàÊý¡ÙµÆÃÓ´²¡Ø¹¥¿§À®Æ»¡Ù³©ÀîÎ¶Ç·²ð¡Ø¥È¥í¥Ã¥³¡Ù
Ï¯ÆÉ¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥¹¥Èー¥êー¥·¥êー¥º⑨ ÎÓÉçÈþ»Ò¡Ø¹¬Ê¡¤ÎÈàÊý¡ÙµÆÃÓ´²¡Ø¹¥¿§À®Æ»¡Ù³©ÀîÎ¶Ç·²ð¡Ø¥È¥í¥Ã¥³¡Ù¤¬4·î11Æü(ÅÚ)¤ËÆüËÜ¶áÂåÊ¸³Ø´Û¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
ÌÀ¼£¡¦ÂçÀµ¡¦¾¼ÏÂ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾®Àâ¤ä¿ïÉ®¤ò¡¢Ï¯ÆÉ¤òÄÌ¤·¤Æ¸½Âå¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤ëËÜ¥·¥êー¥º¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÀºË¼£¡ØÁö¤ì¥á¥í¥¹¡Ù¡¢ÃæÅçÆØ¡Ø»³·îµ¡Ù¡¢¾®ÀôÈ¬±À¡ØÀã½÷¡Ù¤Ê¤É¤ÎÌ¾ºî¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢Ï¯ÆÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òº£¤Ëá´¤é¤»¤Æ¤¤¿¡£
Âè9²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢·ëº§¸å¤ËÃÎ¤Ã¤¿Áê¼ê¤Î»ö¾ð¤ËÍÉ¤ì¤ë¿´¤È¡¢ÀÅ¤«¤Ê´õË¾¤òÉÁ¤¯ÎÓÉçÈþ»Ò¡Ø¹¬Ê¡¤ÎÈàÊý¡Ù¡¢¿Í´Ö¤ÎÍß¤ä¼å¤µ¤ò±Ô¤¯¤â¤É¤³¤«²¹¤«¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÇÉÁ¤¯µÆÃÓ´²¡Ø¹¥¿§À®Æ»¡Ù¡¢¾¯Ç¯¤Î¾®¤µ¤ÊËÁ¸±¤ÈÇ¦¤Ó´ó¤ëÉÔ°Â¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë¹ï¤à³©ÀîÎ¶Ç·²ð¡Ø¥È¥í¥Ã¥³¡Ù¤ò¾å±é¤¹¤ë¡£
Ï¯ÆÉ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¤äÉñÂæ¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¡ØÆüËÜ¶áÂåÊ¸³ØÌ¾ºîÁª¡Ù¤Ê¤É¤Ç¸ÀÍÕ¤ÎÀ¤³¦¤òÃúÇ«¤ËËÂ¤¤¤Ç¤¤¿¡¢ÌµÌ¾½Î½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¦Ä¹ÈøÆàÆà¡£
ÅöÆü¤ÏÆüËÜ¶áÂåÊ¸³Ø´Û¤Ë¤Æ´ØÏ¢ºîÉÊ¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ê¼õÉÕ°ì³¬/ÇÒ´ÑÎÁ ÊÌÅÓ¡Ë¡£
STORY
ÎÓÉçÈþ»Ò¡Ø¹¬Ê¡¤ÎÈàÊý¡Ù
½÷ÃæÊô¸ø¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¸¨»Ò¤Ï¡¢¿ÆÎà¤ÎµÈÈø¤Î¾Ò²ð¤Ç¡¢ÀïÁè¤ÇÊÒÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¿®°ì¤È¸«¹ç¤¤·ëº§¤ò¤¹¤ë¡£Æó¿Í¤Ï¤Û¤É¤Ê¤¯¿®°ì¤Î¼Â²È¤òË¬¤ì¡¢³¤ÊÕ¤ò»¶Êâ¤·¤Æº½¤Î¾å¤Ë¹ø¤ò²¼¤í¤¹¤È¡¢¿®°ì¤¬¤Õ¤È¡ÖËÍ¤Ë»Ò¶¡¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òµÈÈø¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÒì¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
µÆÃÓ´²¡Ø¹¥¿§À®Æ»¡Ù
Í·¤Ó¹¥¤¤Ç³ØÌä¤â¿Ê¤Þ¤ºÌ¡Á³¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¼ã¤¤³ØÁÎ¤Ï¡¢¤Õ¤È²þ¿´¤ò»×¤¤Î©¤Ä¤¿¤Ó¡¢Ë¡ÎØ»û¤Îµõ¶õÂ¢Êî»§¤Ë»²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤âµ§Ç°¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤¬¡¢»û¤ÇµìÃÎ¤ÎÁÎ¤È¸ì¤é¤¦¤¦¤Á¤Ë¤¤¤Ä¤·¤«È¾¹ï¤â²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÆüÊë¤ì¤ò°Æ¤¸¤ÆÃÎ¿Í¤Î²È¤òË¬¤Í¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
³©ÀîÎ¶Ç·²ð¡Ø¥È¥í¥Ã¥³¡Ù
È¬ºÐ¤ÎÎÉÊ¿¤ÏÅÚ¤ò±¿¤Ö¥È¥í¥Ã¥³¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¹©»ö¾ì¤Ø¸«Êª¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢·»Äï¤äÍ§¿Í¤È½Ð¤«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÃ¯¤â¤ª¤é¤º¡¢Å¥¤Þ¤ß¤ì¤Î¥È¥í¥Ã¥³¤À¤±¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÎÉÊ¿¤¿¤Á¤Ï¶²¤ë¶²¤ë°ìÂæ¤ò²¡¤·»Ï¤á¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡¡
ËÜºî¤Ï4·î11Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶áÂåÊ¸³Ø´Û¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡£
https://roudoku.talker.jp/
¡ÊÊ¸¡§¥¨¥ó¥È¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë
ROUDOKU.TALKER.JP
Ï¯ÆÉ¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥¹¥Èー¥êー¥·¥êー¥º⑨
ÎÓÉçÈþ»Ò¡Ø¹¬Ê¡¤ÎÈàÊý¡ÙµÆÃÓ´²¡Ø¹¥¿§À®Æ»¡Ù³©ÀîÎ¶Ç·²ð¡Ø¥È¥í¥Ã¥³¡Ù
¡Úºî¡ÛÎÓÉçÈþ»Ò¡¢µÆÃÓ´²¡¢³©ÀîÎ¶Ç·²ð
¡Ú½Ð±é¡ÛÄ¹ÈøÆàÆà
¡Ú¼çºÅ¡ÛROUDOKU.TALKER.JP
¡Ú¶¨ÎÏ¡Û³ô¼°²ñ¼Ò »Å»ö
2026Ç¯4·î11Æü(ÅÚ)¡¿Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶áÂåÊ¸³Ø´Û
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://roudoku.talker.jp/
¥Á¥±¥Ã¥È¤òÃµ¤¹
https://roudoku.talker.jp/ticket_form/