»ÀÌ£¤¬¤¤¤¤¿·Ú¤ä¤«¤Ê¥½¡¼¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤ë¡Ö²´éÚ¤Î¥ì¥â¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¥ê¥ó¥°¥¤¥Í¡×
¤·¤Ã¤È¤ê¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£ËÜ³Ê¡Ö¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥±¡¼¥¡×
¥ª¥¤¥ë¹µ¤¨¤á¡£ºÆ¸½¤·¤ä¤¹¤¤¥×¥í¤Îµ»¤Çºî¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó
¡Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¸º¤é¤·¤¿¤é¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤â¸º¤ë¡×¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤òÊ¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÏÓ¤òËá¤¤¤¿¥·¥§¥ÕÉ×¤µ¤ó¤È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÎºÊ¡¦¥Ú¥Ú¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤¿¡¢¥ª¥¤¥ë¹µ¤¨¤á¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤Î¤Ë±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢²ÈÄí¤Ç¤âºÆ¸½¤·¤ä¤¹¤¤¥×¥í¤Îµ»¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¢£²´éÚ¤Î¥ì¥â¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¥ê¥ó¥°¥¤¥Í
¥è¡¼¥°¥ë¥È¤È¥ì¥â¥ó¤Î»ÀÌ£¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
½Å¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¹¥¿¤â¡¢»ÀÌ£¤ò¸ú¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°ì»®¤Ë¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û2¿ÍÊ¬
¥ê¥ó¥°¥¤¥Í¡ÊÃÇÌÌ¤¬Ê¿¤¿¤¤¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¥¿¡Ë¡Ä 160g
²´éÚ¡Ä 10¸Ä
ÇöÎÏÊ´¡Ä Å¬ÎÌ
¥Ð¥¿¡¼¡Ê¿©±öÉÔ»ÈÍÑ¡Ë¡Ä 30g
¶Ì¤Í¤®¡Ä 1/2¸Ä¡ÊÌó80g¡¢¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ä 1¤«¤±¡Ê¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡Ä ¾®¤µ¤¸2
Çò¥ï¥¤¥ó¡Ä 160ml
À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡Ä 160ml
¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¡ÊÌµÅü¡Ë¡Ä 100g
¥ì¥â¥ó¤Î¤·¤Ü¤ê½Á¡Ä 1¸ÄÊ¬
±ö¡¢Çò¤³¤·¤ç¤¦¡Ä ³ÆÅ¬ÎÌ
¥ì¥â¥ó¤ÎÈé¤Î¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡Ä 1/2¸ÄÊ¬
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡§²´éÚ¤Ï±öÊ¬Ç»ÅÙ1.5%¤Î±ö¿å¤Ç¤µ¤Ã¤ÈÀö¤¤¡¢¿åµ¤¤ò¿¡¤¼è¤ê¡¢ÇöÎÏÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¥Ð¥¿¡¼¤¬ÍÏ¤±¤¿¤é²´éÚ¤òÆþ¤ì¤Æ¾Æ¤¯¡£É½ÌÌ¤¬¤³¤ó¤¬¤ê¤È¤·¤ÆÃæ¤Þ¤Ç²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¡¢¼è¤ê½Ð¤¹¡£
2¡§¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¶Ì¤Í¤®¤òÆþ¤ì¤ë¡£±ö¾¯¡¹¤ò¤Õ¤Ã¤ÆßÖ¤á¤ë¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¤ò²Ã¤¨¡¢1/4¤¯¤é¤¤¤«¤µ¤¬¸º¤ë¤Þ¤Ç¼ÑµÍ¤á¤ë¡£
3¡§À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢¥ì¥â¥ó¤Î¤·¤Ü¤ê½Á¤ò²Ã¤¨¤ë¡£
4¡§´ðËÜ¤Î¤æ¤ÇÊý¡Ê¡ö¡Ë¤ò»²¾È¤·¡¢¥ê¥ó¥°¥¤¥Í¤ò¤æ¤Ç¤ë¡£
5¡§¤æ¤Ç¤¢¤¬¤Ã¤¿¥ê¥ó¥°¥¤¥Í¤ò²¹¤á¤¿3¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¢¤¨¡¢±ö¡¢Çò¤³¤·¤ç¤¦¤ÇÌ£¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡£1¤Î²´éÚ¤òÈ¾ÎÌ²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
6¡§´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢»Ä¤ê¤Î²´éÚ¤ò¤Î¤»¤ë¡£¥ì¥â¥ó¤ÎÈé¤Î¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¦¥Ñ¥¹¥¿¤Î´ðËÜ¤Î¤æ¤ÇÊý
Æé¤ËÅò¤òÊ¨¤«¤·¡¢¿å¤Î1%¤Î±ö¤ò²Ã¤¨¤ë(¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2L¤Î¿å¤Ê¤é¤Ð±ö20g¡Ë¡£¤æ¤Ç»þ´Ö¤Ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÉ½¼¨ÄÌ¤ê¤È¤¹¤ë¡£
Point
²´éÚ¤ÏÇöÎÏÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ¾Æ¤¯¤È¡¢³°¤Ï¹á¤Ð¤·¤¯Ãæ¤Ï¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ë¡£
¢¡Ãø¼Ô¡§¥Ú¥Ú¤È¥·¥§¥ÕÉ×
¥Ú¥Ú¡§±ÉÍÜ»ÎÎò8Ç¯¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»ÎÎò6Ç¯¡£ÉÂ±¡¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¿©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¡¢¤Î¤Á¤Ë¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¿©ºà¤ò°·¤¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¶ÐÌ³¡£
¥·¥§¥ÕÉ×:¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç10Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤·¤¿¤Î¤Á¡¢ËÜ¾ì¥¤¥¿¥ê¥¢¤ØÅÏ¤ê½¤¹Ô¡£µ¢¹ñ¸å¡¢¼«Á³ÇÉ¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖN al cubo(¥¨¥ó¥Í¥¢¥ë¥¯¡¼¥Ü)¡×¤òÂçºå¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@pepe_italian_¡Ë¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï11.7Ëü¿Í(2025Ç¯11·î»þÅÀ)¡£
Ãø¡á¥Ú¥Ú¤È¥·¥§¥ÕÉ×¡¿¡Ø¥ª¥¤¥ë¤Ò¤«¤¨¤á¤Ç¥×¥í¤ÎÌ£ ¿·¤·¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡Ù