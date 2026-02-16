¿·½¬´·¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡Ö½Õ¤Î¥à¥º¥à¥ºÂÐºö¥»¥Ã¥È¡×¡¡¥ì¥¤¥³¥Ã¥×¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä
¡¡¥ì¥¤¥³¥Ã¥×¤Ï2·î13Æü¤Ë¡¢²ÖÊ´¾É¤ËÂÐ¤·¤Æ½¾Íè¤Î³°½ÐÂÐºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼¼ÆâÂÐºö¡ÊÂÎ¤Î³°¡Ë¡×¤È¡ÖÂÎÄ´´ÉÍý¡ÊÂÎ¤ÎÃæ¡Ë¡×¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¡¢¿·½¬´·¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡Ö½Õ¤Î¥à¥º¥à¥ºÂÐºö¥»¥Ã¥È¡×¤ÎÈÎÇä¤ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¤Î²ÖÊ´¤Ï¡¢Á°Ç¯¤ÎÌÔ½ë¤ÈÆü¾È»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¹¥®¤ÎÍº²Ö¤ÎÀ®Ä¹¤¬Â¥¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÎãÇ¯¤ò¾å²ó¤ëÂçÎÌÈô»¶¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢ÅìÆüËÜ¡ÁËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÎãÇ¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ1.3¡Á2.5ÇÜ¤ÎÈô»¶ÎÌ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢ÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡Ö½Õ¤Î¥à¥º¥à¥ºÂÐºö¥»¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤ÎËÜ³Ê²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³°¤«¤é¤Î²ÖÊ´ÂÐºö¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤È¡¢¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê»þ´ü¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÍ¥¤·¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öraycop¡×¡ß¡ÖDr.MiCHAEL¡×¤Î³°¤ÈÆâ¤«¤é¤Î¥À¥Ö¥ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¥³¡¼¥É¥ì¥¹UV¤Õ¤È¤ó¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥ì¥¤¥³¥Ã¥× RS5¡ÊRS5-100¡Ë¡×¤È¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¥Þ¥¤¥±¥ë ¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È ¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡Ö½Õ¤Î¥à¥º¥à¥ºÂÐºö¥»¥Ã¥È¡ÊRS5¡Ü¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¡Ë¡×¡Ê2Ëü5920±ß¡Ë¡¢¡Ö¥ì¥¤¥³¥Ã¥× ¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼ Mobi¡Ê¥â¥Ó¡¼¡Ë¡×¤È¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¥Þ¥¤¥±¥ë ¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È ¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼RMC-100¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡Ö½Õ¤Î¥à¥º¥à¥ºÂÐºö¥»¥Ã¥È¡ÊMOBI¡Ü¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¡Ë¡×¡Ê1Ëü320±ß¡Ë¤Î¡¢2¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ì¥¤¥³¥Ã¥× RS5¡×¤Ï¡¢UV¡Ü¤¿¤¿¤¡ÜµÛ°ú¤Ë¤è¤ëÆÈ¼«¤Î¥¯¥ê¡¼¥óÀß·×¤Ç¡¢¤Õ¤È¤ó¤ËÉÕÃå¤·¤¿²ÖÊ´¤ä¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¤ò½üµî¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢UVLED¤Ç¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É¤ò99.9¡ó½ü¶Ý¤¹¤ë¡¢¤Õ¤È¤ó¥±¥¢¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ì¥¤¥³¥Ã¥× ¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼ Mobi¡×¤Ï¡¢420g¤Î·ÚÎÌ¤µ¤Ç»È¤¤¤¿¤¤»þ¤Ë¤¹¤°»È¤¨¤ë¥»¥«¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡£¸¼´Ø¤Ê¤É¤Î¾²¤ÎÍî¤Á¤¿²ÖÊ´¤òÆ¨¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¥¥ã¥Ã¥Á²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¤¥³¡¼¥É¥ì¥¹¤Î¤¿¤á¤¤¤Ä¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö½Õ¤Î¥à¥º¥à¥ºÂÐºö¥»¥Ã¥È¡×¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ÖÊ´ÂÐºö¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤ÎËÜ³Ê²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢2·î16¡Á28Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¡ªX¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¤¥³¥Ã¥×¤ÎX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@RaycopJP¡¢@DrMiCHAEL_slow¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó±þÊçÍÑÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç5Ì¾¤Ë¡Ö½Õ¤Î¥à¥º¥à¥ºÂÐºö¥»¥Ã¥È¡ÊRS5¡Ü¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¡Ë¡×¤¬Åö¤¿¤ë¡£
¡ü¥µ¥×¥ê¤È¤Õ¤È¤ó¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç
