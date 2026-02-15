¡Ú£´¥ö·î¤Ç¡Ý£³kg¡ÛÄ«¿©¤Ë¡ÈÈ¯¹Ú¥É¥ê¥ó¥¯¡É¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤À¤±¡£¿©¤Ù¤¹¤®¤¬¸º¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È½¬´·
Ä«¤Ï»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¡¢·Ú¤¯ºÑ¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤¬Â³¤¯¤È¡¢Ãë¤äÌë¤Ë¶¯¤¤¶õÊ¢¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤¹¤®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¼èºà¤·¤¿W¤µ¤ó¡Ê39ºÐ¡¦ÈÎÇä¡Ë¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¿©Íß¤ÎÇÈ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿£±¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇW¤µ¤ó¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÉáÃÊ¤ÎÄ«¿©¤ËÈ¯¹Ú¥É¥ê¥ó¥¯¤ò£±ÇÕ¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½¬´·¡£¿©»ö¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢£´¥ö·î¤Ç¡Ý£³kg¡¢ÂÎ¤Î·Ú¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«¿©¤Ë¡ÈÈ¯¹Ú¤Î°ìÇÕ¡É¤òÂ¤¹¤À¤±¤Ç¡¢£±Æü¤Î¥ê¥º¥à¤¬À°¤¦
W¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢´Å¼ò¤ä¥è¡¼¥°¥ë¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¡¢¼ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤È¯¹Ú°ûÎÁ¡£¥Ñ¥ó¤ä¤´¤Ï¤ó¤Ê¤ÉÉáÃÊ¤ÎÄ«¿©¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ò£±ÇÕ²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ë»¤·¤¤Ä«¤Ç¤â½àÈ÷¤¬´ÊÃ±¤Ç¡¢ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Â³¤±¤ä¤¹¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ä«¤ËÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸áÁ°Ãæ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀÚ¤ì¤¬¸º¤ê¡¢Ãë¿©»þ¤Î¶¯¤¤¶õÊ¢´¶¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©Íß¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¿©¤ÙÊý¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤¯
½¬´·¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢´Ö¿©¤ÎÉÑÅÙ¤¬¸º¤ê¡¢Í¼¿©¤ÎÎÌ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦W¤µ¤ó¡£µÞ·ã¤Ê¶õÊ¢¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Àª¤¤Ç¤¤»¤Î¤É¤«¿©¤¤¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÎ¤¬·Ú¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æü¾ï¤ÎÆ°¤¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤ÊÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢³èÆ°ÎÌ¤â¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢ÂÎ½Å¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÂ¤¹¤À¤±¡É¤ÎÄ«½¬´·¤¬£´¥ö·î¤Ç¡Ý£³kg¤È¤¤¤¦À®²Ì¤Ë
W¤µ¤ó¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¿©»ö¤ò²æËý¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£Ä«¤ÎÈ¯¹Ú¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡ÖÃÖ¤´¹¤¨¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÂ¤¹°ìÇÕ¡×¡£Ì£¤ËË°¤¤Ê¤¤¤è¤¦¼ïÎà¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¥Ú¡¼¥¹¤ÇÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌµÍý¤Î¤Ê¤µ¤¬¡¢4¥ö·î¤Ç¡Ý3kg¤È¤¤¤¦ÊÑ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ë»¤·¤¤Ä«¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤È¯¹Ú¥É¥ê¥ó¥¯½¬´·¤Ï¡¢¿©¤ÙÊý¤òÀ°¤¨¤ëÂè°ìÊâ¡£¤Þ¤º¤ÏÉáÃÊ¤ÎÄ«¿©¤Ë£±ÇÕ¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²èÁü¤ÏÀ¸À®AI¤ÇºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
