·§ËÜ»ÔÆâ¤Î¸òÈÖ¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿ÇúÃÝ¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢½»½êÉÔÄêÌµ¿¦¤Î20ºÐ¤ÎÃË¤È¡¢·§ËÜ»Ô¤Ë½»¤à17ºÐ¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬°ÒÎÏ¶ÈÌ³Ë¸³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï¡¢µîÇ¯8·î¡¢·§ËÜ»ÔÆî¶è¤Ë¤¢¤ëÀî¿¬¸òÈÖ¤Ë¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î¼Ö¤«¤é²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿ÇúÃÝ¤òÅê¤²¹þ¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Ë¡Ö¸òÈÖ¤«·Ù»¡½ð¤ËÅê¤²Æþ¤ì¤í¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÇúÃÝ¤ò¼êÅÏ¤·¡¢ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬¸òÈÖ¤Ë¤½¤ì¤òÅê¤²¹þ¤à¤È¡¢ÃË¤¬¡ÖÇúÃÝ¤òÅê¤²¤ë¤Î¤òÌÜ·â¤·¤¿¡×¤È¼«¤é110ÈÖÄÌÊó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë¡¢ÃË¤Ï¡Ö»Ø¼¨¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¡¢ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Ï¡ÖÃË¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤ÏÊÌ¡¹¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤Ó¡¢ÃË¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë4¿Í¤¬¾è¤ê¡¢ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Ë¤ÏÂ¾3¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î7¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´ØÍ¿¤¬Çö¤¤¡×¤È¤·¤ÆÂáÊá¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸©·Ù¤Ï¡Ö·Ù»¡´±¤ä·Ù»¡»ÜÀß¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ©È¯¡¢Ë¸³²¹Ô°Ù¤Ï¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£