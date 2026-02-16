ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¡Ö¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¡×¤Ï¡Ö»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¿Ê²½¤µ¤»¤ë¡×¡¡°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤¬Äó¾§¤·¤¿³°¸òÊý¿Ë¤Ç10Ç¯ÌÜ¤ÎÀáÌÜ
ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤Ï16Æü¡¢À¯ÉÜ¤Î³°¸òÊý¿Ë¡Ö¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¡ÊFOIP¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤µ¤·¤¤·Á¤ÇOIP¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¡×¤Ï¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤¬2016Ç¯¤ËÄó¾§¤·¤¿³°¸òÊý¿Ë¤Ç¡¢2026Ç¯¤ÏÈ¯É½¤«¤é10Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÅö¤¿¤ë¡£
ÌÚ¸¶Ä¹´±¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤ÊÍýÇ°¤Ï¡¢¼«Í³¡¢Ë¡¤Î»ÙÇÛ¤ÎÍÊ¸î¤äÂ¿ÍÍÀ¡¢ÊñÀÝÀ¡¢³«ÊüÀ¤ÎÂº½Å¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÉÔÊÑ¤Î¤â¤Î¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÄó¾§»þ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¹ñºÝ¾ðÀª¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤Ï°ìÁØ¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤âÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÌÚ¸¶Ä¹´±¤Ï¡Ö»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¿Ê²½¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö´Ø·¸¾ÊÄ£¤Î´Ö¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸¡Æ¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤ë¤Ù¤·Á¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£